世界第一樁追責訴訟 法國民眾狀告政府抗疫失責 前總理與多部長今遭司法搜查

法國司法今天出人意料採取司法行動，前往衛生部長維蘭以及其他衛生官員和與本次新冠病毒疫情政策有關的官員處；作司法搜查。評論指，此司法調查在法國政府推出新一波阻擋病毒疫情蔓延時發生，法國總統馬克龍昨天晚上宣布在8個大小城市實行有限度宵禁，法國衛生部，內政部，經濟部等部門今天推出具體增加防疫措施。司法開啟調查，但訴訟案尚沒有具體日程。這是世界上第一個國家的第一樁狀告政府及政府官員抗疫失責的司法案件。

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法國前總理菲利普，現衛生部長維蘭，法國衛生首席官員薩洛蒙，以及前衛生部長布贊，前政府發言人恩迪亞的辦公室以及住家，今天遭到法國警方司法調查的搜查。

沒有消息報告，司法調查的搜查找到何種資料文件和證據。

法國民眾集體狀告法國政府處理本次新冠病毒疫情失責，存在隱匿實情，涉嫌玩忽職守以及瀆職的罪責。法國司法已經於今年7月接受遞狀，並立案。此為該立案範圍內司法搜檢。

法國政府部門對此司法搜查表示正常，屬於司法調查正常範圍的程序性行動。

不過，評論指出，此一司法調查以及搜查事件，對於政府以及衛生部長維蘭等人，包括現總理卡斯泰克斯，都是微妙時刻，政府將艱難辯護應對疫情的政策與措施。

法國受到新冠病毒疫情嚴重衝擊，死傷嚴重。政府被指控防疫無章，倉促應對，伴有謊言與遮掩。無論從醫藥到醫院救治，還是到日常防疫包括口罩等，都充滿矛盾與失責。政府還被譴責撒謊。法國衛生官員被指控國家防疫失責，造成嚴重死傷。

目前尚且沒有訴訟案的日程。

但司法搜查事件對法國疫情下的社情將是一個衝擊。