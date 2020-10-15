法國單日新增新冠確診病例過3萬

法國新冠疫情蔓延速度加快。總統馬克龍宣布的宵禁措施還沒有開始實施；15日傳來單日感染人數超過3萬人的壞消息。具體的感染人數為30621。急需搶救的患者已佔據了巴黎48％的重症監護病床。民眾期待早日知曉宵禁細節。

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總理讓·卡斯泰(Jean Castex)和巴黎市長伊達爾戈(Anne Hidalgo)在實施宵禁的前一天(10月15日)特意趕往離巴黎市政府不遠的一個檢測中心。因總統馬克龍14日保證將加快檢測的速度。

市長伊達爾戈(Anne Hidalgo)再次抱怨巴黎大區沒有足夠的“抗原檢測”。“抗原檢測”可在30分鐘內出結果。

15日總理還視察巴黎一家醫院，巴黎公共援助醫院(AP-HP)醫學委員會主席薩羅門（Rémi Salomon）請求總理：第一波疫情嚴重的時候，東北部地區民眾遵守防疫規定，度過了難關。什麼時候全法國人都可以向東北部地區民眾那樣“聽話”。

法國總理讓·卡斯泰(Jean Castex)幽默地回答說，意大利和法國都屬拉丁族。我們法國人什麼時候能夠像意大利第一次遭受新冠疫情那樣大家都重視就好了。

巴黎市長伊達爾戈(Anne Hidalgo)對總理的說法不以為然。她表示：當我們總是以這樣的口吻和法國成年人說話，那就很難找到快速有效的防疫辦法。

10月16日，巴黎警署署長拉勒蒙（Didier Lallement）將正式公布宵禁的實施細節。

世界衛生組織15日警告說：歐洲疫情現狀非常令人擔憂，有可能回到今年3-4月份的糟糕情況。世界衛生組織還提醒道：如果不採取切實可行的防疫措施，到2021年一月底，死亡率可能會比今年4月高出四到五倍”。

歐洲議會將於10月19-22日召開會議商討對策。歐盟衛生專員呼籲各國盡量避免全面禁足的防疫措施。剛剛到比利時準備開會的歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）知曉她身邊有確診後，不得不立即自我隔離。