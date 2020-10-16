Covid-19 : 法國警察肩負執行宵禁重任

法國為控制Covid-19病毒蔓延，宣布實施宵禁。警察們擔心未來幾周將因執行這一新規而受到考驗。

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據本台RFI法文網2020年10月16日周五刊出的採訪報道，宵禁的定義就是要警察在夜間監督對新規的執行。為此，當局調動了12 000名警力。法國警察工會SGP-Police對警員的工作時表示擔心。法國警察工會方面指出，自2015年以來，警察幾乎出現在各個前沿。他們很辛苦。令人不安的是，為了執行宵禁，許多白天工作的警員將不得不調整工作時間。工會在一些地區已經收到了投訴。一些警察在沒有得到事先通知的情況下，被迫工作到21點，而為了能夠執行新規，還需更晚。

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敏感街區另有不安

Alliance工會人士指出，如果說宵禁可能可以降低市中心的不法行為，而在一些郊區則不同，執法力量可能不得不冒着危險去執行宵禁。在法國的一些敏感街區，警察依然不受歡迎，執行宵禁很複雜。所以，警察公務員面對職業風險。人們將看到在一些街區，為了執行宵禁而出現浴血奮戰的畫面。

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警察防“地下晚會”

法國警方已做好準備，戒備將可能會在各地出現的“地下晚會”。

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