教師遭斬首 法國政界義憤填膺

16日下午17點，巴黎西北郊一名初中歷史老師慘遭斬首。他曾在探討言論自由課上展示過默罕默德的漫畫。事發之後，外訪的內政部長立即返回；法國總統也親自趕往出事現場。法國政界不論左右或極左極右；齊聲譴責激進伊斯蘭的野蠻行徑。

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法國教育部長讓–米歇爾·布朗凱爾(Jean-Michel Blanquer)推文表示：卑鄙地殺害一名教師是對共和國的攻擊。我悼念他；慰問他家人。面對殘酷伊斯蘭恐怖主義，“我們的團結和堅定是唯一的回答。我們絕不會退縮！

巴黎大區議會主席瓦萊麗·佩克萊斯（Valérie Pécresse）表示：今晚一名老師遭到激進伊斯蘭分子野蠻的殺害。他想摧毀我們；想對我們的教師封口。我們絕不答應。

法國人民運動聯盟籍議員埃里克·西奧蒂(Eric Ciotti)表示：面對伊斯蘭，我們要停止後退。這就如同打仗。言語和權宜之計都不會奏效，我們必須行動起來！

法國社會黨議員瓦勞（Boris Vallaud）表示：面對野蠻的行徑，我激憤！共和國的核心聚集在校園；教師；自由的教學中。我首先想到的是受害者和受害者的親屬。我們要維護自由平等和博愛，一項都不能少！

上法蘭西”行政大區的共和黨籍主席貝特朗（Xavier Bertrand）表示：伊斯蘭野蠻行徑攻擊了我們的學校。攻擊學校就是襲擊法蘭西共和國的象徵。這些恐怖分子想讓我們沉默，讓我們屈膝。我們是不會屈服的。伊斯蘭激進主義永遠不能禁止我們閱讀，書寫，繪畫，思考，育人。

極左黨派“不屈法蘭西”國會議員高爾比爾(Alexis Corbière)寫到：恐怖至極。和平；統一；博愛；世俗主義屬於每個生活在共和國的人。我們要和宗教瘋狂主義做鬥爭。自稱代表上帝的瘋子們散發的仇恨和暴力瓦解不了我們。

不屈服法蘭西（France insoumise）領頭人，國民議會議員梅郎雄表示：Conflans犯下了無恥的罪行。刺客把自己封為上帝，他玷污了宗教信仰。而兇手讓我們清醒地看到，還不得不和這些敗類共存。

法國極右翼領袖瑪麗-勒龐(Marine Le Pen)表示：伊斯蘭在向我們宣戰！一名老師在課堂上展示默罕默德漫畫就被斬首，我們還是在法國嗎？難道要承受這種野蠻行徑嗎？我們應該用武力把他驅逐出境。