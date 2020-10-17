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法國/空客

法國-勒梅爾敦促歐盟對美國產品增稅

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空客380 攝於2015年6月15日 Un Airbus A380, le plus grand avion de ligne du monde, survole les drapeaux de Boeing au 51e Salon du Bourget, le 15 juin 2015.
空客380 攝於2015年6月15日 Un Airbus A380, le plus grand avion de ligne du monde, survole les drapeaux de Boeing au 51e Salon du Bourget, le 15 juin 2015. © REUTERS/Pascal Rossignol 路透社
作者： 尼古拉
4 分鐘

就波音集團（Boeing）與空客集團(Airbus)所獲得的國家補貼之爭，法國財經部長希望歐盟制裁美國，但布魯塞爾與巴黎不站在同一條線上。

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據本台RFI周六（2020年10月17日）的法文消息，法國財經部長勒梅爾（Bruno LE MAIRE）敦促布魯塞爾，執行世貿組織允許歐盟對價值40億美元的美國出口產品增稅的決定，以彌補歐洲空客集團因美國為波音集團提供國家補貼而遭受的損失。

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法國勒梅爾部長重申，就空客與波音之爭，歐洲存在實施制裁的可能性，應該為此做準備，應該做出決定。這是法方對美國總統特朗普(Donald TRUMP)威脅一旦布魯塞爾增稅，華盛頓就將祭出新稅為反擊的一個強硬聲明。

在美國2020年11月3日大選投票日臨近之際，尋求連任的特朗普總統面對選民，顯示其不妥協，依然是美國優先。

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法國財經部長勒梅爾強調，這對歐盟而言，是一個重要的政治選擇，面對美國的制裁不應軟弱。不過，這與布魯塞爾的觀點相異。歐盟在等待美國大選結果，以期與華盛頓重新展開對話，旨在協商一項妥協。

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