法國-勒梅爾敦促歐盟對美國產品增稅

就波音集團（Boeing）與空客集團(Airbus)所獲得的國家補貼之爭，法國財經部長希望歐盟制裁美國，但布魯塞爾與巴黎不站在同一條線上。

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據本台RFI周六（2020年10月17日）的法文消息，法國財經部長勒梅爾（Bruno LE MAIRE）敦促布魯塞爾，執行世貿組織允許歐盟對價值40億美元的美國出口產品增稅的決定，以彌補歐洲空客集團因美國為波音集團提供國家補貼而遭受的損失。

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法國勒梅爾部長重申，就空客與波音之爭，歐洲存在實施制裁的可能性，應該為此做準備，應該做出決定。這是法方對美國總統特朗普(Donald TRUMP)威脅一旦布魯塞爾增稅，華盛頓就將祭出新稅為反擊的一個強硬聲明。

在美國2020年11月3日大選投票日臨近之際，尋求連任的特朗普總統面對選民，顯示其不妥協，依然是美國優先。

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法國財經部長勒梅爾強調，這對歐盟而言，是一個重要的政治選擇，面對美國的制裁不應軟弱。不過，這與布魯塞爾的觀點相異。歐盟在等待美國大選結果，以期與華盛頓重新展開對話，旨在協商一項妥協。

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