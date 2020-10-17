“斬首案”：法將為歷史老師舉行國葬

法新社17日消息，下個星期三(10月21日)，法國將為慘遭殺害的歷史老師舉行國葬，葬禮地點是否就在他生前任教的孔夫朗-聖奧諾里娜(Conflans-Sainte-Honorine)，現在還沒有定下來。有教師協會建議把10月16日定為每年的“言論自由日”。還有政界人士建議歷史老師當進入巴黎先賢祠。

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全法市長協會主席弗朗索瓦•巴胡安(Francois Baroin)建議，每個市鎮掛起橫幅“我是教師”。召開下一次市議會時，全體人將默哀一分鐘。

全法市長協會主席所在的城市特魯瓦（Troyes）已經下半旗致哀。其它城市還在思考是否等萬聖節開學後舉行紀念活動。

17日，巴黎、尼斯、南特等城市已經陸續有不同形式的悼念活動。周日法國總統馬克龍將召開國防會議。《查理周刊》和多個教師協會呼籲大家周日(10月18日)在巴黎共和國廣場悼念這名被殺的歷史老師。

歷史老師名為薩繆爾·帕蒂“Samuel Paty”，3年前從巴黎東北郊的克雷泰伊（Creteil）學區調至孔夫朗-聖奧諾里娜(Conflans-Sainte-Honorine)，因為他夫人被調至到這個安靜的小鎮。

上過他課的學生和他打過交道的家長對他的印象是，戴着眼鏡、身體瘦弱的他是一個寬容、稱職的老師。

全法市長協會主席弗朗索瓦•巴胡安(Francois Baroin)在一份公告上表示：全法每個市政廳上都懸掛着民主、自由、博愛。向野蠻和邪惡低頭，共和國的價值就將成為空談。