法“斬首案”：近千人向歷史老師獻花

巴黎西郊一名歷史教師給學生教授公民道德教育課後遭斬首。事發的第二天，巴黎郊外伊夫林省聖日爾曼昂萊區的市鎮孔夫朗-聖奧諾里娜(Conflans-Sainte-Honorine)校園大門上堆滿了白玫瑰。

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巴黎、尼斯、南特等城市的民眾走上街頭高舉“我是教師”的牌子。已經升到高中的學生返回自己的母校；上過歷史老師薩繆爾·帕蒂“Samuel Paty”課程的學生都默默地追憶着過早離開他們的恩師。他們真有些“一日為師終身為師”之感。

曾經在去年上過帕蒂老師“言論自由課”的瑪麗(Marie)17日返回了 “博伊斯”初中。（Collège Bois d’Aulne）。她告訴記者：帕蒂老師讓每個學生表達他們不同的觀點。我和他也探討了《查理周刊》的創作。瑪麗還告訴記者，她當年畫的漫畫還掛在課堂的牆上。

這名教師被殘酷殺害後，不巧趕上“萬聖節”，學生都放假了。教師協會代表在和總理和內政部長會面時表示，等11月初開學後，我們會完善公民道德教育課的內容。教育部長也表示：言論自由是民主價值觀的核心。面對野蠻的行徑，我們決不能退讓。

一名從Cergy刻意趕過來的歷史老師告訴記者：教學這麼長時間了，這還是第一次遇到，一名教師由於他教授課程的內容而遭殺害。作為教師，我們不能害怕。一定要維護民主體制中的言論自由。

一位父親告訴記者：家長也有責任引導孩子，我們都需要在和平的社會中共同生活。

一位不願透露姓氏的母親說：他的兒子在帕蒂老師班上上課。她不好透露兒子的名字。她不知道應該怎麼向兒子解釋所發生的一切。

事發後， “博伊斯”初中校園裡成立了一個心理諮詢中心。如何在課堂上講解言論自由和世俗主義？如何看社交網絡給教育界帶來的衝擊？這些議題恐怕是萬聖節結束後，政界、教師、家長所將共同面臨的議題。