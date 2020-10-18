教師被害案：法國可能將驅除231名有恐怖主義傾向的外籍伊斯蘭極端分子

法國電台“歐洲一台”周日18日報道：當天下午兩點，法國內政部長達爾瑪楠Gérald Darmanin召集法國各省省長開會，可能討論驅除被登記在冊的231名有恐怖主義傾向的外籍伊斯蘭極端分子。法國總統馬克龍也在周日傍晚召集國家安全會議，這一議題有可能包括在內。

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“歐洲一台”報道說，這231名有恐怖主義傾向的外籍伊斯蘭極端分子已登記在冊(FSPRT)，其中180人正被關押在法國監獄裡，屬於可驅除的，其他51人未在監獄裡，屬於法國警方要實施抓捕的。法國內政部長要求有關省的警方抓捕這51人。

上周，儘管法國疫情嚴重，法國尚未發生老師被害事件，但內政部長達爾瑪楠仍然前往摩洛哥訪問，表面上說是商討如何處置在法國滯留的摩洛哥未成年人，但也被認為是與驅除9名伊斯蘭極端分子議題有關。

“歐洲一台”報道說，內政部長達爾瑪楠下周一還要出訪阿爾及利亞，再下一周出訪突尼斯，他每次出訪都由法國情報部門DGSI負責人陪同，帶着法國準備驅除的有恐怖主義危險性的激進分子名單。

周日晚間的總統府安全會議在本台截稿時尚未結束，估計在討論議題中，包括法國將改變對一些國家國民一直給以避難權的習慣做法，法國右翼幾年來一直提出這個要求，但一直沒有實現。教師被害案可能會促使法國政府出台更嚴格的難民法。