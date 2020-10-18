法國多地示威哀悼遭恐怖斬首的老師 維護言論自由

法國巴黎共和國廣場2020年10月18日成千上萬人集會向殘忍受害教師致哀，譴責恐怖主義。

法國今天多個大城市舉行示威集會活動，成千上萬的民眾手舉寫有“我是老師”的標語牌，悼念前天被恐怖殘殺的巴黎郊區教歷史與地理的老師薩穆埃爾帕蒂，譴責極端與恐怖主義。示威者也有高舉查理周刊所刊發的伊斯蘭先知的漫畫圖，並高唱馬賽曲。

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據法新社消息，法國巴黎，里昂，里爾等城市今天舉行示威集會，悼念薩穆埃爾帕蒂被殘忍殺害，並譴責激進主義與恐怖主義。示威者中，也有標榜是穆斯林民眾，舉着標語牌，寫有“我是穆斯林人，但我反對暴力，我支持言論自由”。

示威者譴責思想獨裁，指控殘殺老師的恐怖行為染黑了法國這個光明的國家。

薩穆埃爾帕蒂是巴黎遠郊一所學校的老師，因課堂中向學生展示伊斯蘭先知的漫畫，而遭到指責圍攻並最終被斬首殘殺。恐怖殘殺罪犯是來自俄羅斯車臣籍的18歲青年。此案正在調查中。

法國各界譴責恐怖殘殺，評論指此殘殺也中傷共和國民主與自由立國精神，是向言論自由的挑釁。數以萬計的民眾今天在巴黎共和國廣場，聲討獨裁思想和恐怖主義。法國總理卡斯特克斯，巴黎市長伊達爾戈，巴黎大區主席佩格萊斯，各政黨負責人包括激進左派領袖梅郎雄，均參加了集會。

共和國廣場再次成為抗議恐怖主義的集會源地。2015年1月恐怖主義分子血腥襲擊查理周刊（Charlie Hebdo）和超市獸人（Hyper Hide）之後，巴黎組織了150萬人參加的示威集會，正是從共和國廣場發端。

今天的共和國廣場再次飄揚法國三色旗，響徹馬賽進行曲。示威者表達“我是老師”的勇氣。示威者拒絕接受此類殘暴的恐怖行徑成為法國日常生活中的司空見慣。

法國總理卡斯特克斯今天在推特上寫道：“我們不會害怕！你做不到分裂我們！”法國總理還寫道：“我們是法蘭西！”

法國總理卡斯特克斯與教育部長布朗奇以及分管公民權益教育的副部長一起參加集會。法國教育部長布朗奇（Jean-Michel Blanquer）稍早向法國第2電視台（France 2）表示：「要展現我們的動員、團結和全國的凝聚力，這絕對重要。」布朗奇號召大家一起挺教師。