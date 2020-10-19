歷史教師授課得罪伊斯蘭掉腦袋 馬克龍要動真格了

馬克龍總統在歷史教師塞繆爾·帕蒂遇害數小後在他教書的Bois d'Aulne學校門口2020年10月16日Conflans-Sainte-Honorine

法國歷史教師塞繆爾-帕蒂（Samuel Paty）因在課上展示查理周刊伊斯蘭先知漫畫而在10月16日遭車臣伊斯蘭極端分子砍頭殺害。此舉引起法國朝野震怒。馬克龍政府這次可能會動真格，整肅已在法國安營紮寨的伊斯蘭極端系統。否則他面臨極右翼的挑戰。

廣告 繼續瀏覽後續

法國總統馬克龍之前曾經承諾，他不會讓伊斯蘭極端分子在法國睡安穩覺。他昨晚召集總理和5名部長開會商討對策，並向公眾承諾在未來幾天將出台一個行動計畫，拆毀伊斯蘭極端主義在法國的系統。

法國內政部長達曼寧昨天承諾，政府將驅逐230多名在押的伊斯蘭極端分子。那名砍掉歷史教師帕蒂頭顱的車臣裔兇手並沒有在法國反恐敏感清單上。

同時，法國參議院今天開始審議法國共和黨LR提出的一項法案。該法案文本規定，任何人和團體，都不得將個人與宗教置於法蘭西共和國原則之上。雖然沒有點名伊斯蘭教，但在法國，常有伊斯蘭教移民強迫法國將其宗教置於法蘭西共和國的原則之上，特別是在學校，醫院，體育設施等公共場所。

此外，據法廣綜合消息，法國司法機構今天啟動了一項司法程序，旨在針對那些曾要求處罰遇難教師帕蒂的人。

法國歷史教師塞繆爾-帕蒂（Samuel Paty）10月16日上周五，在巴黎北郊城市孔夫朗-聖奧諾里訥（Conflans-Sainte-Honorine）被一名原籍俄羅斯車臣的伊斯蘭恐怖分子用刀在街頭殘忍砍頭殺害。

遇難教師上周一在課堂展示伊斯蘭先知漫畫之前，告訴那些不願意看到這個漫畫的學生暫離教室，反被一些穆斯林學生和家長投訴，指控他在課堂展示淫穢照片，歧視穆斯林學生，製造民族分裂等等。校方似乎沒有站在教師帕蒂一方。

法國輿論要求穆斯林表態

馬克龍定於今天在愛麗舍宮會見遇難教師帕蒂的家人，向他們表示哀悼和支持的同時，商討周三為帕蒂教師舉行全國悼念活動。

同時，馬克龍今天與法國穆斯林宗教委員會的代表會面，他可能希望穆斯林社團參與剪除盤踞在法國的伊斯蘭極端宗教勢力。

法國多數政界人士在表態中都表示，要與法國穆斯林社會保持團結，不讓極端勢力分裂企圖得逞。

之前，法國穆斯林社會經常對伊斯蘭極端勢力暴行保持沉默。現在法國有輿論認為，他們至少應該對伊斯蘭極端暴行表態譴責。有人要求關閉那些不譴責伊斯蘭極端暴行的清真寺，遣返不承認法蘭西共和國的原則的穆斯林。

今天，波爾多市清真寺的伊瑪目在法國古典音樂新聞台公開譴責上周五的車臣極端伊斯蘭分子對教師的兇殺是中世紀的野蠻行為。

反移民的法國極右政黨國民聯盟（RN）主席馬琳-勒龐今天表示，用法外處決，伊斯蘭分子想在我們國家恢復褻瀆罪。她說，由於恐懼產生的自我審查，我們已經目睹了褻瀆罪悄無聲息的恢復，這標誌着蒙昧主義的第一個勝利。”她稱，這場反伊斯蘭主義戰爭，我們應該真打，團結在我們的價值周圍，我們將取勝。