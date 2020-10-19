歷史教師遭伊斯蘭恐怖砍頭 兇手或收買學生助定位

法國歷史教師塞繆爾-帕蒂（Samuel Paty）10月16日遭一名車臣伊斯蘭恐怖分子砍頭事件引發公眾憤怒。昨天周日法國多個城市舉行大遊行，人們向遇難的教師致敬，表示絕不讓伊斯蘭極端專制勢力扼殺法蘭西的言論自由與共和國價值觀教育。

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昨天周日在全法國多座城市有成千上萬人上街參加了集會遊行，人們向這名因教歷史課被殘暴砍頭的教師致敬，並向伊斯蘭極端勢力企圖將其宗教置於法蘭西共和國原則之上的蠻橫做法說不。法國輿論不論左右派，一致譴責這起伊斯蘭恐怖暴行。

法國內政部長達曼寧今早宣布，警方正在針對數十人展開調查。截至昨晚，已有11人被臨時拘押，其中多數是兇手的親友，包括他的父母與一名激進伊斯蘭運動的伊瑪目。

兇手或收買學生通報教師行蹤

該案雖是一名車臣人乾的，但警方懷疑兇手背後有一堆伊斯蘭極端分子操縱。從社交平台極端伊斯蘭網民發布的支持兇手言論可見猖獗氣象。

據BFMTV網站消息，兇手作案前，在學校門口可能用錢收買了多名學生，讓他們通報教師帕蒂的行蹤定位。據《世界報》透露和BFMTV證實的消息，一名被臨時拘押的未成年人確認了上述說法。

此外，警方仍在仔細研究兇手去行兇的行程路線：他本人沒有駕車執照，如何從他居住的Evreux市前往100公里之外的作案地方Yvelines？。消息說，開車至少送他一程的人（很可能是親屬）目前正在受警方問訊。

穆斯林學生和家長控告老師

此外，遇難教師上周一在課堂展示伊斯蘭先知漫畫之前，曾預告那些不願看這個漫畫的學生可以暫離教室。結果隨後有穆斯林學生和家長向校方投訴，指控這名老師在課堂展示淫穢照片，歧視穆斯林學生，製造分裂等等。校方似乎沒有站在這名教師一方。

結果，10月16日，法國歷史教師塞繆爾-帕蒂（Samuel Paty）在巴黎北郊孔夫朗－聖奧諾里訥（Conflans-Sainte-Honorine )市街頭，遭一名原籍車臣的伊斯蘭恐怖分子殘忍砍頭殺害。據報道，兇手在警方事後找到他時，試圖持刀反抗，被當場擊斃。

兇手童年時隨父母來到法國，其全家以車臣戰爭難民身份受到法國庇護。目前在法國受庇護的車臣難民人數估計1.5萬-2萬。