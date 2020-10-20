法國新冠疫情：單日新增死亡人數達到163人，重症人數大幅上升

法國新冠疫情繼續惡化，法國政府密切關注的指標—需要進入急救室搶救的重症病人人數大幅上升。

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根據法國公共衛生局10月20日星期二下午公布的數字，最近24小時內，新增死亡人數達到163人。24小時內，新增的需要進入急救室搶救的病人人數為278人。這樣，截止到星期二下午，全法國範圍內，共有2168人因為感染新冠病毒而進入急救室搶救。

法新社的報道指出，需要進入急救室搶救的重症人數在19日星期一跨過了2000人大關，自今年5月中旬以來，法國的重症新冠患者一直都沒有超過2000人。

在法國第一波新冠疫情高峰期的4月份，法國的重症患者曾經超過7000人，後來，這一數字一直在下降，但是，自7月底以來，這一數字就一直在穩步上升。

大巴黎地區的局勢最讓人擔憂，大巴黎地區的重症患者達到661人。

法國衛生部長維蘭上星期四表示，全法國共有5800個急救床位。

另外，星期二下午宣布的單日新增死亡人數為163，星期一的單日新增死亡人數是146，單日新增死亡人數也是5月中旬以來的新高。自疫情爆發以來，法國的總死亡人數為3萬3千885人。

此外，星期二下午宣布的檢測陽性率為13.6%，而在9月初的時候，這一數字還只有4.5%。