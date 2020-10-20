法國關閉一座清真寺 禁51團體 警方祭騷擾戰術

法國政府宣布關閉一個清真寺，禁止數十個伊斯蘭激進團體，當局將對激進伊斯蘭運動採取騷擾戰術，“每天檢查20次”，讓他們在法國永無安寧之日。警方也正在深挖伊斯蘭激進網絡，試圖搗毀這個盤踞在法蘭西身上的毒瘤。

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法國明天周三將在巴黎索邦大學為歷史地理教師塞繆爾-帕蒂（Samuel Paty）舉行國葬，葬禮由法國總統馬克龍主持。這名教師因在課堂以查理周刊的伊斯蘭先知漫畫為例談論言論自由，而在上周五遭一名車臣伊斯蘭恐怖分子砍頭殺害。

法國政府宣布與伊斯蘭極端勢力開戰：今天決定在48小時內關閉巴黎東郊Pantin市的一所清真寺。該寺的伊瑪目被指傳揚極端伊斯蘭和仇恨，特別在他的臉書傳播車臣兇手殘暴砍掉法國歷史教師頭顱的視頻。

法國內政部長達曼寧（Gerald Darmanin）說，目前查到51個伊斯蘭協會與殺害教師帕蒂的伊斯蘭運動有關聯，這些協會都將被禁止。他承諾會持續騷擾極端伊斯蘭組織。據一個接近內政部長的消息透露，警方將頻繁檢查這個極端伊斯蘭運動的個人和團體，每天平均檢查20次，讓他們不得安寧，直到把整個系統破壞掉。

周一，警方針對伊斯蘭極端運動的個人和組織，採取了34項行動。截至昨晚，仍有15人被臨時拘押，其中包括4名中學生，他們中有人承認曾接受兇手提供的錢，指認那名歷史教師。警方希望通過訊問這些人，挖到更多幕後操縱着或幫兇。

歷史地理教師塞繆爾-帕蒂（Samuel Paty）上周五在巴黎北郊他授課的學校附近被伊斯蘭恐怖分子兇殘砍頭殺害。據法國內政部長達曼寧表示，帕蒂老師被一個“伊斯蘭追殺令”（fatwa）鎖定，發布這個死刑令的是一名學生的家長和一名伊瑪目。這兩人目前都被警方拘押。帕蒂教師在課堂講言論自由時，讓學生們看了查理周刊對伊斯蘭先知的漫畫。