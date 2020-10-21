法國今晚在索邦大學為遭伊斯蘭分子砍頭的教師舉行國葬

法國今晚10月21日在巴黎索邦大學為遭伊斯蘭分子砍頭殺害的歷史教師薩繆爾-帕蒂（Samuel-Paty）舉行國葬。法新社說，葬禮選在這裡是因為古老的索邦大學是啟蒙精神與教學精神的象徵場所。

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葬禮定於今晚19點30分在巴黎索邦Sorbonne大學院內舉行。將有400人到場參加葬禮，當中包括100多名大巴黎地區的中學生。總統馬克龍將在葬禮上發表講話。

同時，7名嫌疑人今天從臨時拘押轉入司法程序，由一名反恐法官負責審理。在這7人當中，有一名學生的父親。此人在歷史教師帕蒂10月5日在課堂展示伊斯蘭先知漫畫，講述言論自由價值觀之後，在網上發動穆斯林對他採取行動。

目前仍有16人被臨時拘押，包括5名學生，他們涉嫌接受兇手的錢，協助兇手定位指認帕蒂教師。

47歲的歷史教師帕蒂，10月16日在巴黎北郊他授課的學校附近，遭一名18歲車臣伊斯蘭恐怖分子砍頭殺害。他留下一名5歲的兒子。

那名兇手已被擊斃。他來自一個車臣難民家庭。10多年前，法國接納了他全家，為他們和上萬名逃避戰爭的車臣穆斯林提供庇護。

這個喝法國奶長大的伊斯蘭極端分子以極度兇殘的方式殺害歷史教師帕蒂事件，激怒了法國民眾。輿論對伊斯蘭極端勢力在法國紮根和壯大深感不安。

有專家指出，極端伊斯蘭價值觀從本質上與法蘭西共和國價值觀水火不容，而現在極端伊斯蘭已經進入法國的學校。法國也有越來越多的聲音呼籲當局，政界，社會，不要再“天真”下去。

但是，法國人堅決捍衛的法治和包括言論自由在內的共和國價值觀，早已被伊斯蘭極端勢力用來作為破壞法蘭西共和原則的工具。這個悖論考驗着法國人的智慧。