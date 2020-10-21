馬克龍向薩繆爾·帕蒂老師致敬，稱他是法蘭西共和國“靜靜的英雄”

周三晚上19點30分，在位於巴黎5區的索邦大學的歷史校園內，法國總統馬克龍主持了國家悼念儀式，紀念上星期五被伊斯蘭恐怖分子殺害的中學歷史老師薩繆爾·帕蒂。馬克龍稱薩繆爾·帕蒂老師是法蘭西共和國“靜靜的英雄”，是“法蘭西共和國的面容”。

廣告 繼續瀏覽後續

參加悼念儀式的有法國國民議會議長，法國參議院議長，政府內閣全體成員以及包括巴黎市長伊達爾戈女士、前法國總統奧朗德在內的重要人士。

薩繆爾·帕蒂終年47歲，是一名5歲小男孩的父親。法國政界要人面對薩繆爾·帕蒂老師的棺材和遺像，對薩繆爾·帕蒂老師表達了敬意。

法國總統馬克龍在發言中表示，薩繆爾·帕蒂老師被殺，是因為“他體現了每天在教室里重生的共和國，體現了在學校里得以傳播和永續下去的自由”。

法國總統在發言中還表示，“薩繆爾·帕蒂被殺，是因為伊斯蘭主義者希望毀掉我們的未來，（我們）要讓他們知道，有像薩繆爾·帕蒂這樣的靜靜的英雄，他們是永遠達不到目的的。”

馬克龍還說，“薩繆爾·帕蒂星期五成為了法蘭西共和國的面容，成為了我們粉碎恐怖分子、減少伊斯蘭主義者、在我們國家像自由公民社團一樣生活的願望的面容”。