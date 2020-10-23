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宵禁

法國新冠確診總數超過100萬大關

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au 23 octobre 2020, 15.008 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 2441 en réanimation
au 23 octobre 2020, 15.008 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 2441 en réanimation © AFP
作者： 法廣
7 分鐘

法國單日新增新冠確診病例突破4萬例；確診總數突破百萬心理大關。總理讓·卡斯泰23日表示：法國和歐洲已經面臨第二波疫情的衝擊。總統馬克龍當天前往2月疫情爆發地瓦茲河谷省（Val-d'Oise 95）一家醫院視察。馬克龍表示：擴大宵禁範圍是無奈之舉，但希望大家攜手抗疫。

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見過醫護人員之後，法國總統馬克龍表示：在我們所處的階段，鑒於每天的感染數量，我們別無選擇，只能儘可能減少我們的社交生活。總統還表示：不採取一些硬性措施，我們很難保護同胞；也很難保住法國的醫療體制。

 

最新單日新增新冠感染病例確切數字為42032人；從今年3月起，總體感染人數過百萬，為1041075人。每天死亡人數從前兩天的150人左右升至23日的298人。死亡總數為34508人。

馬克龍對媒體表示，宵禁範圍擴大這是無奈之舉。

有記者問：全法國有沒有第二次全面禁足的可能？總統回答說，現在還很難做出抉擇。目前需要等到下個星期中看疫情控制的情況來定。總統還表示：不論怎麼說，我們大家要做好和疫情“共存”到2021年夏季的準備。

法國總理卡斯泰說，繼17日開始在法蘭西島大區等地實施宵禁後，政府決定自24日零時起擴大宵禁地區範圍，將另對新增38個省和法屬波利尼西亞海外屬地實施為期6周的宵禁，每日21時到次日6時禁止出門，特殊原因出行需攜帶“准行證”。從即日起，法國已經有54個省在實施宵禁。

法國政府疫情危機科學家顧問小組成員、新興疾病流行病學專家馮達奈（Arnaud Fontanet）在BFM電視台說：疫情傳播速度比今年3月要快。但法國沒有發現病毒變異的情況。

他還對記者表示：最好行政法院已經確認了“宵禁”不違反基本自由。一些酒吧和餐館狀告政府實施宵禁侵害了他們自由。原告均被駁回。

法國政府疫情危機科學家顧問小組成員還表示：政府目前做的一切都是為了避免第二次全面禁足。

法國新的追蹤者軟件TousAntiCovid於10月22日正式推出。主管數碼工作的國務秘書德里克·奧在記者會上呼籲大家積極下載，並表示自己“已經下載”。他強調，只有數百萬的法國人下載使用，這個軟件才能發揮作用。

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）23日在線上記者會指出：“未來幾個月將非常艱難，部分國家處於危險的道路上。”譚德塞提及：“有太多國家新冠病例呈指數性成長，現正導致醫院和加護病房容量接近或已經飽和。”

 

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