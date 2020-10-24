愛麗舍宮回擊埃爾多安 指不接受謾罵

土耳其總統埃爾多安24日批評馬克龍作為國家總統如此對待數百萬的穆斯林人。埃爾多安讓馬克龍去接受心理健康檢查。愛麗舍宮隨後發出公告表示：粗俗、無禮不是一種方法。另據最新消息，總統馬克龍讓駐安卡拉大使返回巴黎，商討是否召其回國。

廣告 繼續瀏覽後續

愛麗舍宮敦促埃爾多安改變做法，因為不論從哪種角度來看都是危險的。法國總統府表示：我們注意到的是，歷史老師塞繆爾·帕蒂慘遭殺害後，土耳其總統沒有致電慰問。愛麗舍宮不會捲入不必要的爭論中；但也絕不接受謾罵。法國方面還在考慮找回駐安卡拉大使。

24日在一次電視演講中，埃爾多安表示，有關法國總統用如此的方式對待國內穆斯林人, 我首先質疑他的“心理健康”並邀請他“尋求治療”。

埃爾多安還預言馬克龍不會連選連任，因為他在任這幾年根本沒有為民眾幹什麼事情。前幾個星期，埃爾多安還發表了十分令人反感的言論，特別呼籲抵製法國貨。

東地中海緊張局勢、阿塞拜疆和亞美尼亞的納-卡武裝衝突(（Nagorno Karabakh）)、在敘利亞和利比亞政局上的分歧都是馬克龍和埃爾多安口角不斷的緣由。

土耳其科研船"奧魯奇雷斯號"(Oruç Reis)連日來一直在克里特島與塞浦路斯島之間的水域上游弋，土耳其的軍艦則在一旁護航。希臘海軍則對土耳其船隻的動向密切跟蹤。

這些船隻不斷出入兩國各自的專屬經濟區。地中海東部地區蘊含有豐富的天然氣和石油資源，土耳其和希臘之間一直就這些資源的勘探開發存在爭議。

法國政府隨後宣布，派遣軍艦前往地中海東部水域，為希臘撐腰。

今年9月中旬，馬克龍在法國科西嘉島告訴媒體記者：“我們歐洲人需要對埃爾多安總統領導的政府態度清晰、堅定，這個政府如今以令人不可接受的方式行事。”

法國和土耳其同為北大西洋公約組織成員。馬克龍認定土耳其如今不再是法國在東地中海的夥伴，指責土方“挑釁不斷升級”。