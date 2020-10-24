法國疫情第二波威脅喊已至 醫院急救床位爆滿

法國疫情再次陷入談”疫“色變狀態，全國議論第一主題讓位給第二波疫情威脅。連續數日新冠病毒確診數目居高不下，醫院收治新冠病毒病人人數激增爆滿，一些疫情報警紅區醫院開始向其他地區醫院輸送病人緩解困局。歐洲整體面臨警報，在法國確診突破百萬大關之際，防疫好“學生”德國的新冠病毒染疾死亡，也報突破了一萬大關，加上波蘭總統以及比利時等國官員相繼報告檢測陽性消息，讓歐洲疫情陰雲籠罩。

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據法新社今天報道說，疫情復燃來勢洶，法國警告恐比首波更嚴重。

巴黎的公立醫院集團AP-HP的負責人昨天警告，法國第2波疫情恐比春天時的第一波嚴重。隨着醫療院所負荷快速加重，法國已在全國大片地區實施6周的夜間宵禁（晚間9時到隔日清晨6時），影響約4600萬人，相當於全國總人口的2/3。

法國巴黎公立醫院集團（AP-HP）總裁葉許（Martin Hirsch）說：「最近幾個月來有個說法是不會有第2波疫情，或就算有也不大，我可以告訴大家，現實情況正好相反。」據葉許認為，「極有可能第2波會遠比第一波嚴重」，葉許警告，即將到來的挑戰不容輕忽。

歐洲的新型冠狀病毒疫情自入秋以來爆發第2波高峰，法國昨天在過去24小時再增4.2萬多例確診，也讓疫情發生以來的確診例飆破100萬。法國總統馬克龍表示，法國須與病毒奮戰到至少明年中，現有的限制措施很難在短期內解除，若無法遏止疫情，限令甚至會再加碼。

法國議會周末討論是否推出疫情防堵新的措施。