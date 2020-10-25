法國第一夫人檢測結果出籠報告陰性 愛麗舍宮如釋重負

法國總統馬克龍夫人布麗吉特馬克龍因10月15日曾與一位在4天後檢測呈陽性的合作者接觸而被懷疑有受感染的危險。法國第一夫人從10月19日一直處於隔離狀態。前天進行的檢測，結果報告陰性。法國總統府今天對外公告，第一夫人檢測陰性，結束隔離。消息透露，法國第一夫人有染疫危險，震撼愛麗舍宮，總統府已經擬就馬克龍也遭傳染的緊急應對計畫。

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據法國媒體報道，法國第一夫人布麗吉特馬克龍檢測報告結果呈陰性，讓法國高層很多人鬆了一口氣。布麗吉特本人，度過焦慮以及難熬的自我一人隔離時期。

消息說，布麗吉特接觸新冠病毒患者的消息，震撼了愛麗舍宮。法新社發布的隨行人員新聞稿告知，第一夫人曾與攜帶冠狀病毒的成員接觸。

布麗吉特是在10月15日星期四與一個在10月19日星期一宣布Covid-19呈陽性並顯示新冠病毒癥狀的人接觸。消息說，總統馬克龍的妻子布麗吉特因此必須立即遵守防疫規則，將自己隔離。消息說，所有這些措施都是為了防堵感染病毒傳播和限制風險。 根據衛生當局的建議，布麗吉特的隔離期為7天。

根據官方報告，布麗吉特迄今為止尚未發現新冠病毒的癥狀。布麗吉特再進行PCR測試，結果顯示為陰性。愛麗舍宮今天快速報告了這一結果。

據法國婦女刊物今天報道說，對於愛麗舍宮來說，這是一個真正的解脫。共和國總統的團隊已經準備好馬克龍也染冠狀病毒可能性的應對。

根據官方報告說，“布麗吉特馬克龍女士在10月22日進行了病毒學測試（RT-PCR），這是她與宣布Covid-19陽性的人最後一次接觸後的7天後所做的進一步檢測，結果不是陽性。”

據報道稱，布麗吉特在隔離中，獲得她的子女的安慰與關愛。