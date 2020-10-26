中東穆斯林國家抵製法國貨 法僱主協會籲企業抵抗“勒索”

面對多個中東穆斯林國家呼籲抵製法國產品的呼籲，法國僱主協會主席喬弗瓦·魯·德·貝濟厄（Geoffroy Roux De Bezieux）周一（10月26號）也呼籲法國企業“抵抗”住 “勒索”行為。

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事情的起因是，法國巴黎郊區中學歷史地理教師薩穆埃爾·帕蒂（Samuel Paty）因在課堂上展示伊斯蘭先知默罕默德諷刺漫畫而慘遭伊斯蘭激進分子殘忍斬首，總統馬克龍在這位教師的追悼儀式上承諾，法國將以言論自由的名義繼續捍衛先知穆罕默德的漫畫。法國國家元首的這一承諾在許多穆斯林佔多數的國家中引起了批評，包括政治和宗教領袖，民選官員以及普通公民。隨即在多個阿拉伯國家發起抵製法國產品的行動和抗議活動。

法國政府周日呼籲有關國家的政府“停止”抵製法國產品的呼籲，停止來自“少數激進派”的抗議行動，同時也要求這些國家確保在其領土上的“法國人的安全”。

法國外交部在一份聲明中說：“呼籲抵製法國產品毫無意義，那些所有針對法國，由少數激進派操縱的抗議和襲擊都必須立即停止。法國外交部說，非常遺憾的是，近幾天來，在中東多個國家興起了抵製法國產品，尤其是農糧產品的行動，也有號召發動針對法國的示威行動，充滿仇恨的言論在社交網站上流傳。對巴黎來說，這些運動都是針對總統馬克龍總統在10月2日提出“伊斯蘭教分離主義”法案，以及他在被暗殺斬首的教師塞繆爾·帕蒂的追悼儀式上的言論，具有明顯的政治目的。法國外交部強調，該法案和總統聲明旨在“與激進的伊斯蘭主義“作鬥爭，而且也要和在社會，歷史和宗教中不可或缺的法國穆斯林共同進行。

法國僱主協會主席德 備澤爾周一在接受電台採訪時指出，有必要“將我們的原則放在發展業務的可能性之前”。但他拒絕考慮進行相互抵制，他說，“不要以愚蠢來回應愚蠢（...），要堅持我們的共和價值觀''，他認為，抵製法國產品對法國企業來說“當然是個壞消息”，但他也指出抵制行動“目前尚有局限”，暫時不需要公眾資金來支持企業。

法國和土耳其之間因此引發嚴總外交危機，土耳其總統埃爾多安上周末連續兩天稱馬克龍有“精神問題“需要進行治療“，法國隨即召回了駐土耳其大使予以抗議。周一，埃爾多安再次呼籲土耳其人停止購買法國產品，顯示安卡拉和巴黎在與法國激進伊斯蘭主義鬥爭問題上引發的緊張情勢進一步升級。