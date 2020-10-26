新冠感染創世界新記錄 世衛組織擔心“疫苗的民族主義”

世衛組織周日（10月25日）宣布，上周六記錄了46萬5319例感染新冠病毒的新世界紀錄。這是連續三天來的新高。多個國家打破了自己的新冠感染記錄。僅在法國，據周日發布的官方數據，在24小時內又記錄了52,010起病例。僅周日一天，新冠病毒造成的死亡人數就上升至116人，使自疫情爆發以來的法國的死亡總數達到34761人。

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據法新社周日中午從官方消息來源確定的一項評估顯示，自去年12月底以來，全球疫情已經造成至少115萬人死亡。官方已確診的人數超過4269萬例。

世衛組織（WHO）總幹事周日呼籲，在全球範圍內新冠病例人數激增的背景下，全球團結一致分發未來所有針對新冠病毒的疫苗。

在為期三天的柏林世衛峰會開幕式上的視頻講話中，總幹事譚德塞說，克服新冠疫情的唯一方法是共同努力，並確保較貧窮的國家有公平獲得疫苗的機會。他說：“請允許我說的更清楚一點：疫苗的民族主義將延長病毒的大流行，而不是縮短疫情。”

以色列在同一天宣布，將在11月1日開始針對抗新冠病毒的創新疫進行首次臨床試驗。

在西班牙，總理桑切斯周日也宣布在西班牙全境實行緊急醫療衛生措施，除加那利群島以外的所有地方都實行宵禁，該措施立即生效。

意大利決定加強抗擊疫情的限制。儘管羅馬和那不勒斯近日抗議在三個地區實施宵禁，電影院，劇院，體育館和游泳池從本周一至11月24日關閉。從現在起，酒吧和餐館必須在下午6點後停止服務。

和意大利一樣，德國也開始出現抗議活動。周日在柏林為驅散反對疫情限制的示威活動，當局出動了數百名警察。與此同時，負責防疫的衛生部門遭到投擲燃燒物的襲擊。

面對每天明顯增加的感染病例，阿爾及利亞總理傑拉德（Abdelaziz Djerad）周日晚上，對國民“放鬆”遵守針對疫情的預防措施感到遺憾。

在美國，拜登（Joe Biden）和他的競選搭檔卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris）稱，面對疫情，特朗普總統已經放棄了，投降了。在美國大選投票前九天，民主黨候選人周日敲響的警鐘，被共和黨總統親信發表的含糊不清聲明所淹沒。

最後，抗擊疫情唯一的好消息來自澳大利亞，當局今天（10月26日）宣布，為遏制新冠第二波感染潮，在墨爾本實施了三個月的禁足令，將在一周內取消。在過去的24小時內，維多利亞州沒有發現新的新冠感染病例。