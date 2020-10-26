法國前內政部長卡斯塔內確診新冠病毒

法國前內政部長克里斯托夫·卡斯塔內（Christophe Castaner）確診患新冠病毒。他需自行隔離。卡斯塔內他曾在2017年總統馬克龍選舉期間擔任馬克龍陣營的發言人。法國總統馬克龍周二和周三將兩次召集應對新冠疫情的國防委員會。巴黎大區66.8%的重症病床收治的是新冠病毒患者。

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卡斯塔內2018年10月被任命為內政部長。在任期間遇上黃背心運動，這是自1968年5月風暴以來最大規模的社會動蕩。

前總理菲利普離任返回勒阿弗爾市當市長；卡斯塔內並沒能夠進入新任總理讓·卡斯泰（Jean Castex）組閣名單中。卸任後，他被選為其前進共和黨議會黨團主席。

法國政府疫情危機科學家顧問小組成員、新興疾病流行病學專家馮達奈（Arnaud Fontanet）26日表示：疫情傳播速度比第一波要快。我們正在商討延長宵禁時間；周末禁止出行；或關閉中學和大學等更加嚴格的防疫措施。

法國單日確診人數為26771人；雖然比25日的5萬確診病例少了很多，但局勢非常嚴峻。

世界衛生組織總幹事譚德塞26日呼籲政界不要放棄抗擊疫情的勇氣。25日，白宮辦公廳主任馬克·梅多斯在接受美國有線電視新聞網採訪時表示，美國“不會控制”新冠疫情。

梅多斯稱：“我們不會控制疫情。我們將獲得疫苗、找到有效治療和其他緩解方式。”在記者追問美國為何不控制疫情時，梅多斯表示：“因為新冠像流感一樣只是一種具有傳染性的病毒。” 並補充道，特朗普政府正在“努力遏制它”。

譚德塞雖然沒有點名批評某人，但希望政界人士不要灰心喪氣。