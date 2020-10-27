台灣立法院成立與法國友好議員新協會促交流

由跨黨派立委組成的立法院“台灣與法國國會友好協會”今天舉行成立大會，當選會長、民進黨立委蔡適應說，推動國會外交是立委的重責大任，希望彙集大家的力量，促進台法國會議員、各級政府單位間聯繫。

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據中央社今天報道說，台灣跨黨派立委組台法國會友好協會，盼促進交流。該消息說，由跨黨派立委組成的立法院“台灣與法國國會友好協會”27日舉行成立大會。“台灣與法國國會友好協會”成員目前累計已有將近60位立委，包含民進黨、國民黨、時代力量、台灣民眾黨、台灣基進的立委，也有無黨籍立委參加。會長為蔡適應，副會長由國民黨立委吳怡玎、台灣基進立委陳柏惟擔任。

報道稱，立法院秘書長林志嘉、法國駐台代表公孫孟（Jean-Francois Casabonne-Masonnave）、外交部次長曾厚仁、僑務委員會副委員長徐佳青等人上午都出席成立大會。駐法國代表吳志中、法國國民議會友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）也透過影片祝賀。

據蔡適應指出，台灣處境特殊，推動國會外交是立委的重責大任，期待透過成立“台灣與法國國會友好協會”，彙集大家的力量，促進台法國會議員、各級政府單位間聯繫；祝福台法關係蒸蒸日上，希望明年度正式啟動台法國會議員交流。據林志嘉表示，國會外交是最好的力量，透過國會外交可以展現台灣形象和實力。

據法國駐台代表公孫孟指出，很高興看到第10屆立法院有這麼多不同政黨和不同背景的立委參加“台灣與法國國會友好協會”，幾乎是全體立委人數的一半，很高興能與立委合作加強台法關係。

據中央社說，“台灣與法國國會友好協會”成立宗旨是促進台灣與法國的國會議員、各級政府單位間彼此聯繫交誼，增進友好與了解，並加強國會外交功能，提升雙邊關係。