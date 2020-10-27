土法衝突擴大疆域 埃爾多安要求永不買法國貨 歐洲支持馬克龍

土耳其總統埃爾多安昨天晚上在安卡拉發表更為嚴厲的講話，譴責法國總統馬克龍褻瀆先知。埃爾多安敦促歐洲制止馬克龍傳播仇恨。歐洲聯盟今天更為明確與堅定支持法國，並批評埃爾多安的攻擊性講話不可接受。土耳其呼籲阿拉伯世界抵製法國的影響正在擴大。法國巴黎聖日耳曼俱樂部球隊即將在土耳其安卡拉與土耳其俱樂部球隊比賽，成為檢測法土兩國關係是否進一步加劇惡化的觀察點。

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土耳其總統埃爾多安對法國總統馬克龍的不滿進一步升級。埃爾多昨天晚上於安卡拉發表的激烈講話，抨擊歐洲應當制止馬克龍傳播仇恨。埃爾多安指責在法國與歐洲的阿拉伯人正在遭受二戰前猶太人受到納粹鎮壓一樣的苦難。

歐洲聯盟對法國卻表達了全部支持的立場。德國總理默克爾明確表態支持馬克龍維護自由的立場，並指完全不能接受埃爾多安的攻擊性講話。埃爾多安稍早還指馬克龍精神問題應當去看醫生。默克爾批評埃爾多安的講話是誣陷。

荷蘭總理推特表示，完全支持法國維護言論自由的立場，荷蘭總理並指維護歐盟共同價值。意大利，塞浦路斯等國表達對法國的支持，塞浦路斯總統批評說，土耳其作為申請加入歐盟的國家，對法國總統發出如此粗俗激烈的攻擊，完全與歐盟價值觀背道而馳。

土耳其當局呼籲抵製法國的影響正在擴大。土耳其總統本人昨天晚上再次促請土耳其人永遠不要購買法國產品。評論說，儘管埃爾多安過去曾經鼓動抵制美國產品並沒有成功，但是此次鼓動，正在擴大影響。

中東海灣地區，包括巴勒斯坦，均增加了一些激進示威事件。對法國的不滿也正在蔓延，一些法國企業，甚至法國個人的網頁被駭客破壞。

繼摩洛哥批評法國之後，阿爾及利亞也加入批評，但立場被認為溫和。

土耳其總統埃爾多安指控法國總統馬克龍在全國祭悼被恐怖斬首殘殺的法國中學老師帕蒂儀式上稱維護漫畫先知的權利是褻瀆，號召抵製法國。法國總統府回擊土耳其總統，稱埃爾多安甚至沒有譴責斬首法國中學老師的恐怖行動。土耳其官方稍後報告，已向被殘忍殺害的法國中學老師帕蒂的遺屬表達問候。據消息說，土耳其官方星期一稍晚對恐怖殘殺法國中學老師帕蒂事件，做出譴責，指殘殺帕蒂的野蠻行徑不能被接受，並對受害老師帕蒂的家人進行慰問。