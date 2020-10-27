法國在非洲紀念戴高樂“布拉柴維爾宣言”

法國外交部長勒德里昂27日參加了剛果（布）戴高樂將軍布拉柴維爾宣言80周年紀念活動。他表示，法國和非洲面對掠奪性企圖和權力爭奪要團結起來，賦予共同的使命。參加這次紀念活動的有剛果共和國、剛果(金)、中非共和國、乍得四國總統。法國外長表示，戴高樂布拉柴維爾宣言和自由法國運動在非洲土地上根深蒂固。

廣告 繼續瀏覽後續

外長勒德里昂表示：在一個以野蠻、掠奪、權利爭奪為特徵的世界中，非洲和法國必須團結起來。法新社記者表示，非洲大陸有被垂涎三尺的自然資源，俄羅斯、中國或土耳其的爭奪損害了前殖民國法國的自身利益。

在紀念戴高樂將軍布拉柴維爾宣言80周年研討會上，法國外長表示，80年來，非洲和法國一道捍衛了戴高樂將軍在宣言中倡導的精神。

法國外長表示，昔日允許我們重新掌握各自命運的方式，當今允許我們（如果我們願意的話）評估歷史遺產的複雜性，讓我們再次掌握共同的命運。

參加紀念活動的乍得總統伊德里斯·代比（Idriss Déby）表示，我們需要共同發揚布拉柴維爾宣言的精神。不僅如此，應該做得更多；做得更好。 他還表示：我們應更好地來對抗薩赫勒地區的聖戰威脅和該地區的貧困做鬥爭。

乍得總統表示：非洲國家要和法國整合優勢力量，捨短取長。他還表示：非洲的未來就是法國的未來。

法國在馬里的行動. “月形沙丘”(Barkhane)軍事行動為非洲薩赫勒進行中的反叛亂行動，開始於2014年8月1日。行動由3,000人的法國部隊領導，長期駐紮於乍得首都恩賈梅納並以之為行動總部。

剛果金共和國總統費利克斯·齊塞克迪（Felix Tshisekedi）表示：有力打擊恐怖主義靠各自為戰是非常困難的。他表示：打擊恐怖主義需要團結；需要持之以恆；只有這樣，我們才能根除本世紀的的禍患。

剛果金共和國總統對剛果金東部針對平民和婦女的恐怖襲擊表示：讓他遺憾的是，有的武裝分子暴力對待東部婦女。有的婦女被活埋或被斬首。

法國紀念戴高樂將軍發表《告法國人民書》80周年。隨後在布拉柴維爾宣告自由法國政府成立。當時法屬赤道非洲和喀麥隆立即承認了自由法國政府。

戴高樂基金會主席蓋馬爾（Hervé Gaymard）在紀念活動上表示，那些不想被消滅的民族發出了抵抗德國佔領的6-18呼籲。如果沒有非洲，這種呼聲將是沒有前景的哀嘆。