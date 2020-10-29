法國尼斯教堂砍人案 釀3死  一名老婦被割喉

今天10月29日在法國尼斯發生一起教堂砍人事件，釀三人死亡。此時正值馬克龍政府在歷史教師帕蒂被伊斯蘭分子砍頭後採取措施，應對伊斯蘭勢力蠶食法蘭西共和價值觀，引發伊斯蘭世界圍攻之際。

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法國東南城市尼斯10月29日早晨發生砍人案，一名兇徒持刀在尼斯聖母大教堂行兇砍人，警方最初報告有兩人死亡，多人受傷，但稍後說，應該有三人死亡。法新社說，警方的拆彈專家團隊在第一時間抵達現場工作，防止有炸彈爆炸。

據法國網絡linternaute.com消息，在3名受害者當中，一名婦人陳屍聖母大教堂中。尼斯市長證實這名受害者70歲，遭到野蠻割喉。

嫌兇已被抓捕。但目前沒有透露此人的身份。不過，事發後，尼斯市長埃斯托齊（Estrosi）發誓說，要採取一切措施消滅伊斯蘭-法西斯主義。尼斯所在的阿爾卑斯-海岸省的共和黨LR籍議員埃里克-西奧蒂（Eric Ciotti）說，法國不再是自由國家了，這是德國納粹佔領後的第一次。我們處在戰爭中…

法國檢察院宣布，反恐檢察官已經立案，對這起謀殺和企圖謀殺案展開調查。法國總統馬克龍今天上午趕往尼斯。法國內政部長達曼寧宣布成立處理危機小組。

10月16日法國歷史教師帕蒂因在課堂講解言論自由，出示伊斯蘭先知漫畫，而被一名車臣伊斯蘭移民當街斬首。隨後，法國政府開始整肅法國極端伊斯蘭勢力，引發伊斯蘭世界集體圍攻，包括呼籲抵製法國產品。

在為帕蒂教師舉行國葬後，一項民調顯示，有近八成的法國人認為，伊斯蘭已經向法蘭西開戰。