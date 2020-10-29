法國新增確診47.637例 卡斯泰宣布"封城"細則

法國今天(周五）起再次實施全國封鎖，總理卡斯泰周四進一步公布措施細節，普及遠程工作，外出必須佩戴口罩，限制一公里行動範圍，法國民眾將在至少一個月的時間內執行限行措施，以應對可能更致命的第二波疫情。法國周四新增確診47.637例，新增死亡235例。

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卡斯泰周四在國民議會發表講話稱，11月將迎來醫院入院患者"高峰"可能比4月份更加嚴峻。卡斯泰表示，新的措施包括，民眾可以每日在住所1公里範圍內進行戶外運動1小時，也可以外出購買食物、上班或看醫生。食品店、洗衣店、藥房等可以營業，其他商店，包括餐廳等要關閉。任何人外出均要帶備可以證明外出原因的文件。6歲或以上兒童上課時要戴口罩，普及遠程在家工作。探親訪友將不獲允許，國內旅遊將會被禁止，酒店只能向出差旅客提供服務。來自歐盟以外其他國家的人士，除非有特定情況，否則不能入境法國，但連接歐盟國家的邊境保持開放。

卡斯泰表示，此次"封城"措施與春季第一次封城有所不同，主要區別是幼兒園，小學及中學仍然開放，但加強衛生防範措施，以使家長能繼續工作。另外就是佩戴口罩者最低年齡擴展到6歲。

據法國衛生部周四晚間通報，法國新增確診47.637例，新增死亡235例。法國累計確診128萬2769例。入院患者又新增976人，達21183人。重症患者人數也在攀升，新增111人，達3156人。