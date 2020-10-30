尼斯教堂恐怖屠殺案：作案人何許人也？

在尼斯教堂恐怖屠殺案發生後的第二天，調查人員對作案人布拉希姆·A的個人情況和行程路線有了更多的了解。

廣告 繼續瀏覽後續

根據路透社的報道，恐怖分子布拉希姆·A在實施屠殺計畫前幾分鐘，和他的在突尼斯的家人打了電話。他的家人回憶說，布拉希姆告訴家人，他剛到尼斯，在一個教堂附近的一個樓梯間找到了可以睡覺的地方。

根據法國警方的說法，稍後，布拉希姆就進入了尼斯聖母大教堂，他在殺害三個人的同時，還用阿拉伯語高喊“真主偉大”。

法國反恐檢察官讓·弗朗索瓦·里卡（Jean-François Ricard）周四表示，這是自查理周刊9月初再度刊出穆罕默德漫畫後發生的第三次襲擊，作案者是一名21歲的突尼斯國民，他於9月20日抵達非洲人移民歐洲的主要通道--意大利的蘭佩杜薩島。10月9日，作案嫌疑人抵達普利亞的巴里，然後來到法國，並於周四早上到達尼斯車站。

從尼斯車站出發，他步行了400米的路，來到教堂，攝像記錄顯示，他於上午8點29分進入尼斯聖母大教堂。

布拉希姆的兄弟Yassine告訴路透社說，布拉希姆說他剛到，那裡他誰也不認識（...）。布拉希姆還說他將於上午離開那個樓房，去找一個突尼斯人，看看是否可以和這個突尼斯人呆在一起，或者在他那裡找到工作。

根據突尼斯和法國兩國的警方，雖然布拉希姆曾在4年前他還是個少年時因涉嫌用刀襲擊而被捕，但他從沒有被列入聖戰激進人士的名單。路透社報道，在位於突尼斯東海岸城市Sfax的郊區Thyna的布拉希姆的家中，他的父母和他的九個兄弟姐妹在回憶他的時侯一直在不停的哭泣。他們說，自從9月份布拉希姆乘船前往蘭佩杜薩島，他們就沒有了他的消息。

布拉希姆·A的家人說，他是星期三抵達法國的。

他的兄弟Yassine說，布拉希姆近兩年開始經常祈禱，之前，還戒掉了毒品和酒精。

他的姐姐Afef說，布拉希姆很年輕就離開學校不上學了，他能夠用阿拉伯語讀和寫，但不認識他在歐洲需要用到的拉丁字母。

他曾在修車店鋪工作，擔任泵服務員和技工。