馬克龍譴責其涉伊斯蘭教言論被斷章取義：法國熱愛和平共處

針對近日中東和南亞多國發生的反法遊行，法國總統馬克龍10月31日在接受採訪時表示，他早先發表的有關《查理周刊》和伊斯蘭教先知穆罕默德漫畫事件的言論遭到了他人的“操縱”。他指出，“有時是政治和宗教領袖”參與了這些斷章取義的活動，讓他們的受眾覺得這些漫畫是“法國政府散發出的一項”反對伊斯蘭教的努力。

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10月16日，巴黎郊區的一名中學歷史教師薩繆爾-帕蒂（Samuel-Paty）因此前在講授言論自由的課堂上曾向學生展示過《查理周刊》（Charlie Hebdo）有關穆罕默德的諷刺性漫畫，後遭不滿的伊斯蘭極端分子當街刺殺斬首。該恐襲事件再次震驚法國，法國政府隨後決定為薩繆爾-帕蒂在巴黎索邦大學舉行國葬。國葬儀式進行期間，馬克龍發表了時長近15分鐘的講話。他盛讚帕蒂是一位“了不起的英雄”，嘆息他不幸成為“愚蠢、謊言與仇恨的受害者”，並稱法國不會禁止出版代表言論自由的諷刺漫畫作品。

這一事件尚未平息，南部尼斯市聖母大教堂在29日又發生了持刀襲擊事件，導致3人死亡，多人受傷。其中一名死者還在教堂內遭到殘忍斬首，行兇者是一名21歲的突尼斯籍男子，今年9月才偷渡到意大利，後於10月初到達法國。事發後，馬克龍表示，尼斯襲擊事件的性質與10月16日的斬首恐襲事件一樣，都是對法國的攻擊。目前，法國已進入反恐最高戒備狀態。馬克龍29日宣布增派安保部隊方案，將反恐巡邏兵力從目前的3000人增至7000人，保護學校和宗教場所，特別是天主教堂，高戒備迎接萬聖節。

就在法國一個月內經歷兩起恐怖襲擊時，不少伊斯蘭國家開始譴責馬克龍為《查理周刊》漫畫辯護的行為，並且呼籲抵製法國產品。土耳其總統埃爾多安日前率先發動攻擊，數次批評馬克龍需要進行“精神健康檢查”，指責後者在國內推動“反伊斯蘭主義”。近日，伊斯蘭教信徒佔多數地國家諸如巴基斯坦、孟加拉、利比亞等國相繼發生民眾上街舉行反法遊行的示威活動。伊朗等國的政府官員和宗教領袖也紛紛表態譴責法國。

針對這一系列事件引發的爭議，馬克龍星期六在接受半島電視台採訪時表示，理解穆斯林信徒或因為上述有關默罕默德的漫畫而感到震驚，但這並不能自行辯護隨之而來的暴力行為，並給予其合法性。馬克龍說，“穆斯林世界的反應歸因於很多謊言的出現，及人們以為我贊成的是那些漫畫。...我贊成的是在我的國家我們可以自由地寫作，思考和進行繪畫。因為我認為這很重要，是一種權力，也是我們的自由。”他補充說，“這並不意味着我個人支持我們所畫的所有東西。”

採訪中，馬克龍表達出希望緩和爭議的態度，但他強調不能在捍衛言論自由的問題上加以放棄，並稱“因為這將違反憲法，對我們來說將是嚴重的主權喪失”。他同時強調在法國沒有對穆斯林世界地“污名化”。他續稱，“之所以會如此，是由於人們混淆了這種立場，而我認為，這一立場依靠支持它們的事實是不容置疑的，所以他們開始攻擊一個國家。”

馬克龍堅稱，“但我也對很多的（外國）領導人說過，在法國新聞界是自由的。”他補充說，“在許多要求抵製法國的國家中，他們不再有新聞自由。這也意味着，不再存在諷刺漫畫出現的可能，不僅不能對先知、上帝或摩西（畫諷刺漫畫），被禁止的對象還包括這些國家的統治者們”。

另就對埃爾多安的看法，馬克龍指，在他看來埃爾多安對北約盟友展現出一種“好戰的表現”。他本人則希望局勢所有緩和，並指埃爾多安也應“不要說謊”。在目前兩國之間的外交緊張局勢中，馬克龍還要求埃爾多安尊重法國，尊重歐聯，及尊重其價值觀，並“不要撒謊和不要挑釁他人”。

馬克龍當天還在推特上寫道，“與最近幾天我在社交媒體上聽到和看到的很多內容相反，我國與任何宗教信仰都沒有過節。這些宗教都得到自由地信仰！ 沒有污名化：法國熱愛和平與和睦共處。”他還用阿拉伯語重複表達了上述信息。此外，馬克龍轉發了當天的採訪片段，並稱，“我永遠不會接受我們可以為暴力進行辯護。我們的自由，我們的權利，我認為保護它們是我們的使命。”