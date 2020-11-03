馬克龍前往奧地利駐法使館 親表對奧地利人民反恐支持

法國總統馬克龍星期二午後13時親往奧地利駐法國大使館，對奧地利人民表達支持與敬意，並宣示向恐怖主義作鬥爭決不妥協的立場。歐洲聯盟全體成員國均強烈譴責昨天晚上在維也納發生的恐怖主義襲擊血案，並表達對奧地利政府反恐支持。

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據愛麗舍宮宣布說，馬克龍今天中午過後前往奧地利駐法使館，親表對奧地利人民支持。奧地利維也納昨天晚上發生恐怖主義襲擊事件。奧地利官方報告，由伊斯蘭恐怖組織聖戰追隨者發動恐怖襲擊，在維也納造成4人死亡，多人受傷。奧地利官方稱，一名伊斯蘭恐怖組織聖戰追隨者犯下血案。

法國總統馬克龍表達同恐怖主義作鬥爭的堅定立場。法國近期遭受多起伊斯蘭激進分子恐怖主義襲擊。10月16日，法國一所中學老師帕蒂遭到斬首殘殺，10月29日，尼斯教堂3名參加禮拜的民眾被斬殺。法國總統馬克龍昨天晚上在奧地利首都維也納當街恐襲事件發生後，立即在推特上譴責，並表示，“我們的敵人應當知道他們所攻擊的誰，我們絕不作任何妥協！”

據法新社說，法國總統馬克龍已經在剛剛過去的場合，表達如此的堅定立場。在法國中學老師帕蒂遭到殘忍殺害血案後，馬克龍說，“他們不會得逞！”

法國總統馬克龍近期還多次堅定表達捍衛言論自由與漫畫自由。但馬克龍的立場引發多個國家的穆斯林民眾憤怒。馬格裡布地區的基地恐怖組織藉此對法國以及法國總統馬克龍發出威脅。