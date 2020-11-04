Covid-19 : 通過轉院避免病患擁擠不堪

Covid-19病毒在法國的傳播速度依然迅猛，每天大約有千人入院。官方最新通報說，搶救室里的重症患者現已超過4千。多座醫院的搶救室不堪負荷，尤其是在北部地區Hauts-de-France和東南部地區Auvergne-Rhône-Alpes。為此，法國採用了跨大區轉院救治的辦法，避免醫院人滿為患。恢復轉移病患赴德國就醫的做法也正在準備之中。

廣告 繼續瀏覽後續

法國因Covid-19病毒死亡人數逐日增加，官方在周三晚（2020年11月4日）通報說，搶救室里的重症患者現已超過4千。在此之前，本台RFI周三早上的法文報道說，在周二夜間之前的24小時里，有430名患者病亡。Covid-19病毒測試陽性率超過20，6%。有流行性病學家認為，照此節奏，很快就會出現每天十萬人確診。

德國將再次幫助法國

法國醫院在本周初已有6400個急救病床，搶救包括Covid-19患者在內的各類重症病患。醫院的這種接待能力預計將很快就提升至7000個急救病床，並且還有進一步的應急規畫。法國醫院當局負責人指出，當務之急是遵守禁足措施。讓患者跨區轉院，甚至跨境轉院將有助於減輕醫院壓力。

在北部地區Hauts-de-France，患者在未來幾天將具有轉送德國就醫的可能性，恢復今年春季時的做法。

Covid-19疫情現已在全球造成上百萬人病亡，歐洲是當前疫情轉播速度最快的地區，死亡人數朝30萬逼近。