候鳥引起禽流感 法國46個省拉響防疫警報

11月5日，法國政府公報升高了46個省禽流感威脅級別。要求飼養者採取圈養等防疫措施，避免家禽和候鳥接觸的。西部濱海夏朗德省（Charente-Maritime）和德塞夫勒省(des Deux-Sèvres)是疫情重點防範區；其次是西南部朗德省(les Landes) 熱爾省(le Gers)；其它省份疫情級別屬中等。聖誕節是家禽養殖戶大批提供野味和鵝肝醬的季節。飼養者不希望節前影響他們的生意。法國媒體已經建議民眾烹飪家禽時千萬不要半生不熟食用，雞蛋也要煮熟煮透。

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“高”風險水平意味着專業飼養者和擁有養雞場的個人都必須鎖定家禽，需設網以防止與野禽接觸。

政府公報表示，“有必要採取緊急和立即的預防措施，以保護法國的家禽農場免受野禽流感病毒的潛在傳染可能，特別是在處於特定風險或危險的地區。”法國是候鳥遷徙路線在西歐地區的主要“十字路口”，如果法國出現禽流感，這種動物疫病進入英國的可能性就會大大增加。此外，法國地中海地區的卡馬格島是候鳥遷徙的重要“中轉站”。

法國西南部養鴨廠2015-2016以及2016-2017曾兩次出現禽流感疫情；禽流感的流行病根除，導致大規模宰殺以根除疫情之外，飼養者也蒙受數億歐元的損失。

聖誕節臨近。法國國家家禽標籤聯合會（SYNALAF）卡山(Eric Cachan)表示了自己的擔憂。他對媒體表示：防範措施是必要的，但6000多個野味飼養場還需特批令。他表示；聖誕大餐中民眾喜愛的珍珠雞les pintades,、火雞 dindes de Noël 和閹雞（chapon)都需要室外放養。

農業部下令後，獵人禁止運輸或釋放獵鳥；禁止在市場出售活禽。鵝肝醬飼養聯合會負責人貝(Mme PE)夫人告訴法新社，經過兩次危機之後，我們加強了防範措施。同時，我們要求飼養者嚴密監測，當出現不正常死亡率時，立即通知獸醫。

法國農業部表示：今年夏天在俄羅斯和哈薩克斯坦爆發疫情之後，疫情已向西發展，最近又傳到荷蘭。 “從那時起，在荷蘭爆發了13例野生動物感染病例；在荷蘭爆發了1例肉雞感染病例；在德國爆發了13例感染禽類疾病。 11月3日，英國還宣布，英格蘭西北部有了首次疫情。

法國食品安全局（Anses）在其網站上描述，該病毒“在鳥類中傳播非常迅速，並導致很高的死亡率”。“禽類之間的傳播可以通過人與人之間的密切接觸而直接傳播。