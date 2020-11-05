已確定針對中國人的仇恨推文主要作者 巴黎檢方繼續調查涉種族主義物理攻擊言論

一名在推特上鼓動“襲擊每一個中國人”的用戶已被辨認出來，調查仍在進行當中。巴黎檢方鼓勵包括亞洲人在內的所有人更多用法律保護自身。

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新冠疫情起源地的討論，新疆維吾爾人遭遇等問題在法國熱度不減。在法國二度下達防疫限制性措施之際，社交網絡上再次出現大量針對中國與中國人的激烈仇恨言論。日前推特上有多個賬號發文煽動針對巴黎近郊與巴黎的中國人進行物理攻擊，揚言“不放過遇到的每一個中國人”。這一言論引起法國各界多個群體的警惕與譴責。另有視頻曝出近期一年輕男子已實質性遭遇攻擊，且其遇襲受傷並非個例，經大量個人，“法國華裔青年協會”，“國際反種族主義與反排猶協會”，“反暴力，要安全”等協會與組織的曝光與舉報，又正值法國融合問題社會大討論之際，受到巴黎檢方的關注，並已啟動有關“公然煽動進行帶有種族主義性質的，對人發起的物理攻擊”的調查，調查由法國打擊人身攻擊犯罪大隊負責，其中“一名在發仇恨推文當中起到主要作用的推特用戶已被辨認出來”（據巴黎人報）。

經本台聯繫，檢方對記者表示，面對物理攻擊和尚未形成物理攻擊的威脅性質網絡言論，應當儘可能多地依據法律規定，通過政府公共平台，對明顯帶有物理攻擊傾向的相關言論進行舉報。調查仍在繼續當中。目前，本次涉事發酵最嚴重的相關推特內容已被刪除；而隨着法國媒體本次紛紛報道法國亞洲人遭遇過的尾隨，暴力，乃至種族主義侮辱，各大社交平台上法國各族群也湧現出許多譴責暴力，呼籲對中國人個體和中國國家政治進行區分看待，團結支持法國亞洲人等呼聲。