法國羅納河谷葡萄酒在美國和中國的銷量直線下跌

法新社援引法國羅納河谷葡萄酒行業協會的消息指出，法國羅納河谷葡萄酒在美國的銷售量自年初以來下降了16%，在中國的銷售量則下降了45%，主要的原因是美國對法國葡萄酒設置的關稅以及新冠疫情危機。

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法國羅納河谷葡萄酒行業協會在一次視頻會議上指出，今年一月到八月，包括所有稱號葡萄酒在內的羅納河谷葡萄酒的整體銷售量在美國下降了16%，除了羅納河谷丘（Cotes du Rhone）之外的其他羅納河谷葡萄酒的銷售量下降了46%，羅納河谷產區的明星酒-羅納河谷丘的銷售量下降了11%。這裡的銷售量指的是體積。

星期四剛當選的羅納河谷葡萄酒行業協會會長菲利普·佩拉頓（Philippe Pellaton）表示，銷量下降的原因，一是特朗普政府決定的增加關稅，二是因為新冠危機造成的商品流的下降。

2019年10月中，特朗普對14度以下的非氣泡法國瓶裝葡萄酒實施了25%的關稅。美國是羅納河谷葡萄酒出口量最大的市場。

在中國，2020年頭6個月，羅納河谷葡萄酒銷售量下降的幅度高達40%到45%，但是，羅納河谷葡萄酒在中國的銷量不大，在4百萬到5百萬升之間，占羅納河谷葡萄酒出口的8%。

菲利普·佩拉頓表示，目前的情況令人擔憂，因為幾年以來，美中兩個國家是羅納河谷葡萄酒提高銷量的兩個主要市場。