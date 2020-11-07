新冠數據飛漲 重啟跨國重症病人轉移 法國延長緊急健康狀態令

二次封城限足以來，法國的新冠疫情仍然不容樂觀，新增新冠陽性人數飛漲。11月7日，法國議會通過了緊急健康狀態令延長法案，緊急狀態延長到2021年2月16日，過渡期延長到4月1日，但這一決定遭到部分反對派譴責，並訴諸憲法委員會進行判斷裁決。

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從10月30日以來法國實行的是一套比春季更加寬鬆的封城限足，有更多特殊情況被列入了可以出行之列。本周五，健康部長表示，不會改為只針對尤其是老年人等脆弱群體下達限制令。

根據法新社彙總的數據，目前歐洲已經成為新冠第二波疫情的震中，而從第一波疫情開始計算，歐洲的總死亡人數當中，有三分之二都來自英國，意大利，法國，西班牙，和俄羅斯。根據法國健康局11月7日發布的數據，當天記錄到的日增新冠陽性人數為60486人，和今年10月中旬的數字相比翻倍，另外健康局警告稱，真實的情況可能會比這一數字要更令人擔憂，因為“信息錄入等路徑出現擁堵，可能造成多日出現日增陽性確診人數下降的假象”。

除了日增新冠陽性人數，法國的重症搶救室壓力也激增。截至本周五，全國記錄到4321名接受搶救的病人，而周初的數字是3721人。法國目前的重症搶救床位數量是5000到6400張，現在的目標是增加到7500張，甚至達到10500張。在搶救資源飽和度不同的情況下，法國重新啟動了區域間和跨境病人轉移，這個周四和周五，已經有病人從大東區被轉移到了德國。

另外，新冠病毒導致的死亡人數也在法國不斷攀升。健康局數字顯示僅醫院當中記錄到的日增死亡人數就重回306人，疫情爆發以來死亡總人數已經突破4萬人的關口。