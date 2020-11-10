法國第二波新冠疫情遠沒有結束 單日醫院新增死亡人數為472人

根據法國公共衛生局周二晚間公布的數字，24小時內法國新增確診感染人數為22180人，24小時內在醫院死亡的新冠患者為472人。

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在某些地區，湧向醫院的病人給醫院造成的壓力絲毫沒有減少，甚至一些病人不得不被運送到其他地區的醫院去。周二就有4名羅納河流域的病人通過軍用直升機被運送到巴黎。

星期四上午，法國總統馬克龍將再次就新冠疫情召開國防會議，當天下午18點時，總理卡斯泰將舉行新聞發布會。媒體預計，被列為“非必需品”的商店，何時重新開門還沒有列入政府的日程。

法國政府發言人阿塔爾周二在部長理事會結束後表示，現在“放寬規定還為時過早”。

要求匿名的屬於執政多數的一名幹部告訴法新社說，“我們的目標是到12月1日時，可以減少限制，放寬規定，以便聖誕節的購物籌備能夠正常進行。”

法國僱主協會的主席Geoffroy Roux de Bézieux接受世界報採訪時警告說：“我們不能夠12月一個月都是關着商店度過的。這會是一場經濟海嘯。”他呼籲儘快讓所有的商店都重新開業，哪怕這意味着要施加更嚴格的衛生規定。

在全世界的範圍內，法新社根據各國截至格林威治標準時間周日下午4點15分提供的數據，自新冠疫情於2019年底爆發以來，全球已有超過5千萬人被確診感染新冠，死亡人數達125萬1980人。

歐洲是受新冠打擊最嚴重的地區，其確診病例為1260萬，死亡的人數超過30萬5千人。