愛馬仕假包案：一主嫌犯否認組織香港-法國假包網絡

11月10日星期二，法國愛馬仕假包案一名主嫌犯在連續第二天庭審當中拒絕承認自己是制假售假網絡的組織者。案件審理將持續一個月，涉及26名嫌犯，其中包括9名愛馬仕前員工。

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涉事的這名管理人員名叫Daniel K，已稍稍上年紀，他當庭表示自己只是“簡單的中間人，橫生被捲入了這起詐騙案”。法新社援引庭審消息稱，這一組織專在法國和香港之間（2008-2012年之間）製造假冒的著名Birkin（柏金）手袋，質量看上去與真品十分相似。假包單價在18000歐元左右，每年可帶來1800萬歐元的利潤，根據調查進展，愛馬仕之前的一些工人和分包加工廠人員也參與到了假包網絡當中，不時有人偷偷提供愛馬仕的真包作為仿製品的原料。

Daniel K表示，自己的角色長期以來只限於“售賣這些作為原料的皮，僅此而已...我並沒有把自己視為組織者”。他表示，自己“天真地提供了這些材料”，“並不知道人們那它來做什麼”。這些皮的收購者當中，有一位名叫Romain C. R的前員工，他在2005年被解僱，在香港長期生活，並開了一家黑店，製造假包。目前Romain生活在塔斯馬尼亞，並未出庭。Daniel表示，自己直到2010年才了解到了Romain製造假包。而Romain也是從2012年開始向法國運送其假冒產品，與其他黑店產品混在一起流向市場。如此，“方便的機會讓他們開始了這一行當”，Daniel表示自己開始從Romain手裡購買假包，賣給了一位俄羅斯客人，這名客人買了很多假包，游弋在工業軍火領域的這名客人把假包又轉贈給了一些寡頭。

Daniel表示，“我選擇與這一組織為伍...但決策都不是我做的，我沒有付過錢，我也沒有下過訂單，那個付錢的人，才是真正的決策者”（指Romain）。