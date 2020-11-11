法國紀念一戰停戰日 西方多國聯合紀念活動在沙特遭恐襲

按照慣例，11月11日，法國總統馬克龍在巴黎舉行了一戰停戰日紀念活動，著名作家Maurice Genevoix葬入先賢祠。當天，多個西方國家駐沙特的外交人員也在當地舉行了一戰停戰日的紀念活動。但今年沙特的一處活動地點爆發了恐怖襲擊。

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這起恐怖襲擊發生在多國外交代表齊聚的沙特西部的一處非穆斯林墓園，埋葬着1914年到1918年的一戰和1939年到1945年的二戰期間陣亡的一名法國士兵與一名英國士兵。今年也是一戰停戰102年的年份。本次爆炸襲擊當中，至少一名希臘領事館工作人員，和一名沙特警察受傷。沙特方面表示，安全部門已經開始調查這起襲擊案。本次恐襲發生之前兩周，法國駐沙特吉達市的領事館發生了保安造人持刀襲擊受傷的惡性事件，當時正值穆斯林世界因查理周刊漫畫問題和馬克龍的回應而憤怒反法。

本次恐襲發生後，多國外交機構發表聯合聲明，法國，希臘，意大利，英國和美國領事館一支譴責“針對無辜人們的醜惡攻擊”。法國外交部也表示，“這起年度紀念一戰停戰日的活動成為了爆炸襲擊的目標，多人受傷…法國強烈譴責這一毫無理由的醜惡恐襲”，法國外交部長也呼籲沙特政府儘力調查，找到作案人員。歐盟駐沙特外交機構也呼籲沙特儘可能迅速深入調查這起恐襲。