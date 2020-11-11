法國總理明天發表疫情政策重要講話 恐沒好消息給想解封的人

法國進入二度封城已經兩個星期，根據之前的安排，總理卡斯泰將在11月12日星期四下午18點對疫情走勢和政策變化做重要講話，眾多被迫關門停業的商店和希望限制性措施能夠放寬鬆的人，都希望總理能夠傳達好的消息，但目前來看，這個可能性不大。

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根據現行方針，12周的封城不是沒有可能繼續延長。11月11日，法國兒童產品及玩具商店聯合會向總理卡斯泰發了一封公開信，當中表示，如果11月13日起，重新允許其開門營業，那麼實際上可以減少12月1日到24日之間顧客出入商店的頻次，相應可以減少感染新冠病毒的幾率。另外從營業額角度來看，該聯合會表示，由於實施限制性措施，該行業銷售成績只有以往每年同期的大約60%，發放的團結金也被認為無法完全填補收入缺口。

雖然周四之前還不會有任何官方確定性聲明，官方說法也是“盡量想辦法讓法國民眾過一個較為正常的聖誕節”，但根據法國政府與議會聯絡部部長費斯諾在11月11日的說法，售賣非必需品的商店目前這個階段來看，是不可能的。這無疑給期待放寬的人們澆了一頭冷水。

根據法國衛生部門11月11日發布的數據，目前法國全境已經住院並正在接受治療的新冠患者人數已經快要達到春季第一波疫情期間的最高峰，春季疫情的住院人數最高峰是4月14日記錄到的32292人，而目前的住院人數已經達到31946人。具體來看，重症監護室的人數已經達到4803人，法國全國目前的重症搶救床位數量介於5000到6400之間；醫院當中的單日新增死亡人數為328人，累計死亡人數已經達到42535人。