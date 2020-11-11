馬克龍遭多威脅 保鏢警衛繃緊神經

法國總統馬克龍面臨國內外多種安全威脅，愛麗舍宮總統警衛不敢掉以輕心，加倍小心。馬克龍無懼危險，並沒有減少總統份內工作與出行計畫。總統安全緊張，連第一夫人也緊張關注，並向前總統夫人布呂尼薩科齊表達擔心。

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法國總統馬克龍近期遭到國內外多種死亡威脅，導致總統府安全特勤保鏢警衛加倍小心。總統府警衛部門證實，法國總統遭到的安全威脅，從來沒有像現在這樣緊張。

馬克龍無懼安全威脅，維持正常總統出行計畫，警衛神經緊繃。

據法國媒體消息說，馬克龍堅持法國言論自由以及漫畫自由的宣講，引發穆斯林世界不滿，多個阿拉伯國家響應呼籲對法國施行抵制。多個激進的伊斯蘭組織也對法國總統馬克龍施法死亡威脅。法國總統府消息說，馬克龍收到的死亡威脅明顯增多，超過早前法國黃背心抗議運動時的安全憂慮。除此以外，目前網絡散布電子競逐遊戲，公然名稱擊殺馬克龍。

法國近期遭受多起恐怖主義襲擊。總統馬克龍遭受恐怖威脅被評論首當其衝。不過馬克龍並沒有減少總統活動與出行，近日不僅前往祭悼戴高樂逝世50周年活動，呼籲法國團結，也向巴黎凱旋門廣場無名戰士致敬獻花。

法國第一夫人對總統安全表達關注，近日向前總統薩科齊夫人布呂尼表達憂慮，但顯示與總統共同面對威脅的勇氣。