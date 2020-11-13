巴黎和平論壇籌錢抗疫

為期兩天的巴黎和平論壇今天結束，會議聚焦抗擊新冠病毒疫情，籌集基金推動世界公平獲得抗擊疫情治療與藥物。

廣告 繼續瀏覽後續

第三屆巴黎和平論壇（Paris Peace Forum）在法國首都巴黎舉行，會期兩天，會議昨天開幕。據法新社報道，巴黎和平論壇尋求以具體方案解決治理問題，致力於緩解和擺脫2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，希望籌集資金對抗冠狀病毒

據巴黎和平論壇主辦單位表示，許多國家和基金會將在會議認捐超過5億美元，用來建立全球資金池，確保所有國家都能公平獲得病毒檢測、治療和疫苗。論壇舉行時，整個歐洲和其他地區染疫數量正迅速增加。論壇登場前幾天，美國製藥巨擘輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國夥伴BioNTech宣布，它們研發的疫苗取得非常有希望的結果，升高全球期待。在論壇中，許多國家將提供資金給所謂的「ACT加速器計畫」（ACT-Accelerator programme, ACT-A），這個計畫是由世界衛生組織（WHO）主導，用來確保所有人都能獲得病毒檢測、治療和疫苗。

根據主辦單位會前聲明，法國將承諾捐贈1億歐元，西班牙5000萬歐元，歐盟執行委員會捐贈1億歐元，將專門用在ACT-A有關疫苗部分。英國政府宣布，其他國家和基金會每捐贈4美元，英國將額外捐贈1英鎊。比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）宣布捐贈7000萬美元，希望其他國際捐贈者可以承諾捐贈更多。

據消息說，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、西班牙總理桑傑士（ Pedro Sanchez ）及歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將參與線上討論，討論並將在線上直播。