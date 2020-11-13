巴黎恐襲5周年祭時 法軍宣布在馬里擊斃恐怖組織重要頭目

法國國防部於11月13日星期五證實已擊斃“伊斯蘭馬格裡布基地組織重要頭目巴阿格·穆薩，巴阿格·穆薩的名字近年來與該地區的多次襲擊有關。巴阿格·穆薩所在基地恐怖組織原本由阿卜杜勒馬里克·德魯達爾領導，今年6月法國軍隊的清剿軍事行動中擊斃阿卜杜勒馬里克·德魯達爾，後由巴阿格·穆薩接手。法國官方指是反恐的重要勝利。

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法國今天宣布馬里的聖戰組織高級官員巴阿格·穆薩Ba Ag Moussa死亡消息。此消息連日來多地流傳。這是法國官方第一次證實巴阿格·穆薩遭擊斃。

根據法國國防部長弗洛倫斯·帕里（Florence Parly）證實，法國在馬里的反恐部隊名為Barkhane行動特派團士兵11月10日出兵清剿伊斯蘭馬格裡布基地組織在當地的武裝力量，並擊斃基地組織重要人物以及其他主要成員。此前，法國反恐部隊於2020年6月11日在馬里北部薩赫勒地區摧毀了另一名伊斯蘭馬格裡布基地組織負責人Abdelmalek Droukdel。

據法國國防部長弗洛倫斯·帕里周五在新聞稿中證實，巴阿格·穆薩是在馬里馬納-布基納-尼日爾三邊交界地區梅納卡地區遭法國軍隊擊斃。

據本台報道說，法國軍隊反恐清剿於11月10日星期二黃昏時分打響，在梅納卡以北140公里處至少有兩架無人機密切偵察了巴阿格·穆薩Ba Ag Moussa所在，並確定了行蹤。隨後下午6點左右，法軍的4架直升機與地面部隊配合發動打擊，與基地恐怖組織至少5名武裝人員交火。巴阿格·穆薩以及他所在車輛里共5人，均被擊斃。

據法國陸軍參謀部宣布，法國軍隊沒有人員傷亡。關於恐怖分子遺骸，法國官方堅持說，一切都是按照國際人道主義法進行的，但沒有說明他們是否被埋在那裡。

據法國官方說，馬里的軍隊沒有參加此次清剿，但法國軍方通報了清剿行動。

法國國防部向法國反恐部隊表達清剿行動成功的表彰之意。官方高度評價擊斃巴阿格·穆薩的重要性，因為巴阿格·穆薩被認為是伊斯蘭馬格裡布基地組織在當地的武裝力量最重要頭目，而且巴阿格·穆薩利用影響廣募新兵。

據法新社說，法國軍隊的清剿行動，顯示法國仍然堅持以武裝手段解決當地恐怖組織的恐怖威脅。有消息說，馬里當地試圖與激進伊斯蘭組織談判。巴黎認為，只要恐怖組織拒絕放棄施行恐怖襲擊，就沒有對話空間。