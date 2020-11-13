巴黎華人劉少堯被警察槍殺三年後，其子女要求為劉少堯伸張正義

2017年3月，56歲的華人劉少堯在其巴黎的家中被警察的子彈擊中死亡。下星期二，11月17日，巴黎上訴法院將作出裁決，是否起訴涉事的警察。

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在巴黎上訴法院裁決的前夕，劉少堯的女兒伊莎貝爾·劉（Isabelle Liu ）告訴法新社說，“我們沒有什麼大的期望，但又有了一點點的希望。” 法新社的報道指出，三年來，伊莎貝爾·劉為了讓打死其父親的警察受到審判而到處奔波，這位纖細的女士似乎已經因此而筋疲力盡了。

法新社的報道還指出，劉少堯的死激起了華人社區的憤怒，並引發了多次規模空前的示威活動。

發射子彈打死劉少堯的是反犯罪大隊的一名警察，在此案的調查中，這名警察從來沒有受到起訴，他只是被列為輔助證人受到司法傳喚。2019年7月11日，這名警察獲得免於起訴。

巴黎上訴法院如今是否會為審判這名警察開路呢？至少讓這名警察因“過失殺人罪”而受到審判呢？這就是劉少堯全家人所希望的。

劉少堯家人在一名關鍵證人的支持下，質疑警察當時開槍是正當的自衛行動。此前，預審法官採納了警察的說法，而斷定警察是正當自衛。警察稱他們受到了劉少堯用剪刀襲擊，

今年24歲的伊莎貝爾·劉告訴法新社說：“我們要的是，司法承認我們的父親是警察誤傷的受害者，並做出相應的制裁”。