西撒哈拉爭紛 聯合國呼籲相關方克制

在西撒哈拉地區尋求獨立的波利薩里奧陣線宣布終結在近30年前1991年達成的停火協議。聯合國與北非摩洛哥的鄰國們均做出了反應。法國呼籲要儘力避免勢態惡化，巴黎主張儘快任命一位代表聯合國秘書長的新特使。

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西撒哈拉獨立運動-波利薩里奧陣線（Front Polisario）於周五（2020年11月13日）宣布，結束近30年前在東撒哈拉地區的停火。在西北非這片瀕臨大西洋的爭議地區里，摩洛哥日前在Guerguerat緩衝區發起了一次打開通往毛里塔尼亞公路的軍事行動。

報道說，介入西撒哈拉政治談判的兩個摩洛哥鄰國毛里塔尼亞和阿爾及利亞都呼籲各方克制。毛里塔尼亞本周加強了在邊境地區的部署，並懇請各方維護停火。支持波利薩里奧陣線的阿爾及利亞也呼籲停止軍事行動，其外長呼籲儘快任命一位聯合國特使，並重啟在2019年3月份暫停的對話。對話方包括：波利薩里奧ˎ 摩洛哥ˎ 毛里塔尼亞和阿爾及利亞。

聯合國則對其近期為避免Guerguerat勢態惡化的努力失敗感到遺憾。古特雷斯秘書長表示，他堅決盡其所能，避免1991年達成的停火付之東流。聯合國秘書長透露，他收到了一份來自波利薩里奧陣線的函件，請求提交安理會討論。古特雷斯的發言人表示，聯合國將繼續密切觀察勢態發展，Guerguerat當地有西撒特派團（Minurso-全稱：聯合國西撒哈拉全民投票特派團）的存在。聯合國要求各方完全保證其特派團循規尊矩的行動自由。

摩洛哥國王近日曾在與聯合國ˎ 法國ˎ 美國ˎ 毛里塔尼亞及其它相關國家的信息交流中，事先通報其行動旨在結束Guerguerat被堵的局面。法國外交部在周五晚呼籲，要儘力避免勢態惡化，儘快回到政治解決之道。巴黎主張儘快任命一位代表聯合國秘書長的新特使。