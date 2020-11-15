法國天主教徒要求彌撒 抗議防疫政策 內政部警告不會猶豫遣警察罰款

聖誕節的腳步臨近，11月15日法國全境數百名天主教徒在多個城市聚集，抗議政府現行的防疫政策，要求歸還信眾聚集在一起進行正常宗教活動的權利。

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當天，約三百名天主教徒在法國西南部的波爾多，西部的南特，東部的斯特拉斯堡等多地舉行集會，要求政府“歸還他們舉行彌撒的權利”。雖然已經有諸多宗教活動轉戰社交網絡和視頻直播，但抗議的信徒們仍認為，“在家中祈禱是不夠的”。波爾多一名神父在抗議現場表示，“去超市購買生活必需品是被允許的，但進行彌撒卻不被允許，但在兩種場合感染，傳播新冠病毒的幾率差不多”。還有信徒抗議，政府的防疫政策“損害了自由，損害了共和國的基礎價值”。巴黎的天主教抗議者們上一次得到了警察局的允許，在六區的聖敘爾比斯教堂門前廣場集會抗議，但巴黎警察局表示，鑒於上一次示威者們沒能遵守防疫規定，尤其是保持人與人之間的安全防疫距離，因此15日在聖敘爾比斯教堂門前的集會是被禁止的。

由於沒能成功勸服信眾不要在公共道路上祈禱，波爾多的信眾活動組織者們被要求下周一前往警察局接受約談。上周五，法國內政部長達馬南警告，“雖然並不想這樣，但不會猶豫從本周末開始派遣警察和武警對屢次違反規定的天主教徒處以罰款”。星期一，達馬南將第二次與法國宗教信仰代表多人見面，談新冠疫情下，信徒們該如何舉行各種儀式。