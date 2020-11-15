賽諾菲明年六月投放新冠疫苗 稱無需特殊冷藏放冰箱即可

跨國製藥巨頭賽諾菲集團研發的新冠疫苗預期2021年6月正式投放。11月15日，賽諾菲法國表示，和美國輝瑞與德國BioNTech開發的疫苗需要零下70攝氏度保存相比，賽諾菲的疫苗將“可以在冰箱裡進行保存”。

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賽諾菲法國總經理博濟洛15日星期天在CNews電視台節目上表示，“賽諾菲新冠疫苗的保存條件和流感疫苗一樣，您可以將它放進您的冰箱裡進行保存”，“疫苗將在２０２１年６月投放”，“預計今年１２月初，會有第二階段臨床試驗的結果出爐”。有關３期臨床試驗，博濟洛表示，“將在數萬名病人身上進行試驗的同時，直接發起疫苗的生產，公司的目標是到了2021年年底時，擁有10億支疫苗；３期臨床試驗的結果將在明年５月公布”。

截至目前，美國已從輝瑞和德國BioNTech處訂購了1億支疫苗，歐盟訂購了2億支，日本訂購了1.2億支，英國3千億支，加拿大2千億支。與這款新冠疫苗相比，賽諾菲法國總經理博濟洛表示，“他們的新冠疫苗的確稍微跑在前面，但一家實驗室不能為全球提供所有的疫苗，這場競賽結束之後，我們需要有多個勝出者”。目前共有11種疫苗處於3期臨床試驗階段，歐洲藥品管理局此前表示希望在年底之前，綠燈放行第一批預期明年年初投放使用的疫苗。