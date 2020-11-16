法國新冠疫情似乎放緩了腳步 商家要求11月27日黑色星期五就重新開業

新冠疫情似乎在法國放緩了腳步，因疫情被迫關門的商店在部分民選代表的支持下，希望自11月27日的黑色星期五就重新開門營業。

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新冠疫情似乎在法國放緩了腳步，根據星期一法國公共衛生局公布的數字，24小時內，新增感染人數為9406人，24小時內的新增死亡人數為508人。新增感染人數是10月12日以來的最低。另外，因新冠住院的人數也基本穩定下來了，截至周一下午，在法國，因新冠住院的人數為33466人，危重病人是4903人。雖然法國疫情有所穩定，但是還是不敢掉以輕心。

不過，因疫情被迫關門並受到重創的很多商店則在部分民選代表的支持下，希望自11月27日的黑色星期五就重新開門營業。

根據法新社的報導，法國政府有意讓因封城措施而關閉的商店在12月1日後有條件的重新開門營業，但是越來越多的聲音呼籲政府允許各商店可以提前3天開門，也就是在11月27日就可以重新開門，以便這些商店能夠趕上黑色星期五這個重要的促銷日期。通常，11月底的黑色星期五意味着年終大購物的開跑。近年來，來自大西洋彼岸的黑色星期五促銷活動在法國的影響越來越大，雖然環境保護機構將黑色星期五作為了“過度消費社會”的“象徵”，但它對商店的銷售有着重大的影響。

波爾多-吉倫特工商會主席帕特里克·塞甘（Patrick Seguin）周五對法新社說：“在聖誕新年之前，對於商店來說，每個周末，每個星期六都很重要。”