抗議“不許拍攝警察”法案 記者工會和人權協會等在巴黎示威遊行

11月17日星期二下午，由多個人權協會大赦國際，記者無國界和記者工會等發起的遊行彙聚了數百人，反對即將接受審閱的所謂“不許拍攝警察”的法案（整體安全法）。示威者在巴黎市中心聖日耳曼大道行進，在大道上與國民議會前與維持秩序的警方發生衝突。

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示威者們抗議的法案由執政黨共和國前進黨和其聯盟的“團結”黨（Agir）提交，議會當天開始了其審閱，草案第24條規定，如果“在警察或者武警進行干預的時候對其進行拍攝，拍攝目的是為了損害警察或武警的人身安全或者精神狀態，且畫面等所有材料當中暴露了警察或者武警的面部，或者可以將其識別出來”，“此類畫面等載體的傳播”“將讓涉事者面臨一年監禁，和45000歐元的罰款”。這一草案細節被披露之後，引發廣泛爭議和討論，被反對者稱為“不允許拍攝警察”。

參與示威遊行的記者工會與人權協會成員認為，這一法案目的是在遊行或者集會期間，禁止記者和民眾拍攝正在執法的警察或者武警，以減少警察暴力執法的視頻流傳出去。本次遊行除了記者工會和人權組織，還有黃背心，左派活動者，高中生等多個群體的參與，最後在警方的催淚瓦斯，煙霧彈等當中收場。