法國新冠感染累計突破2百萬人 馬克龍下周做聖誕新年防疫重要演說

11月17日星期二，法國衛生總署署長薩羅門宣布，新冠疫情爆發以來，法國已記錄到的確診感染者人數累計正式突破2百萬人這個關口。

廣告 繼續瀏覽後續

根據薩羅門的報告，法國目前累計確診感染新冠病毒的人數達到2036755人，當天新增45522人確診；新增死亡人數1219人，新增死亡人數包括醫院當中統計到的437人，和社會醫療機構當中統計到的，每兩周更新一次的數據。截至目前，疫情造成的醫院內和養老院內死亡人數已達到46273人。目前在醫院重症監護室接受治療的患者人數為4854人，與前一天相比略微下降。

同一天，法國總理卡斯泰在國民議會宣布，即便是解封，也還是會有限制性的防疫措施，提前給人們打預防針稱“要準備好長期防疫”。卡斯泰提到的長期限制性防疫措施包括但不僅限於公共場所接待人數上限。他表示，12月1日將如期做下一階段的疫情管控報告，若是解封或者放鬆管控，前提“是感染率和醫院飽和度指數繼續下降”。

下周法國總統馬克龍預計將對國民發表重要的防疫講話，涉及逐步解封，如何節前採購與跨地區出行，如何度過聖誕節等。目前法國疫情增長弧線趨緩，政府正在研究逐漸解封是否要用重新實行宵禁等來替代。總統一名未具名的顧問表示，“預計聖誕節假期期間將允許民眾出行，但12月31日跨年夜將不會允許開大型晚會”。