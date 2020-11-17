法國運營商總裁呼籲議員“不要害怕5G”

法國主要電信運營商之一Free的總裁查威爾-涅勒在11月17日星期二在國民議會動員議員們敞開心胸接納5G“這個新事物，新機遇”。

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查威爾-涅勒是Free的母公司伊利亞德（Iliad）的創始人兼總裁，他在11月17日在法國國民議會的一場經濟委員會會議期間，試圖勸說一些仍然心存疑惑的議員，“不要害怕5G”。根據今年早些時候競拍拍下的頻段，涅勒手下的運營商Free理論上可以從本周三開始就正式使用其拍下的5G頻段。他對議員們表示：“5G不應該讓人們感到害怕，這是一個非常棒的機會，創建清潔，高效，優化的城市與社會管理體系”，“法國目前擁有全歐洲最棒的固定線路，全歐洲速度最快的光纖，如果錯過了5G這個機會，就太可惜了”。涅勒還指出，“5G不僅是一個機會，更是一種法國的形象，一種外界對法國的認知窗口。失去5G的機遇，法國有可能同時會失去其吸引力”，“法國在新冠疫情之前，已經衝到了國際投資者的首選國家前列，沒理由因懷疑5G，而失去國際投資的青睞”。

除了Free之外，其他競拍到5G主要頻段的Orange和Bouygues運營公司也在緊鑼密鼓籌畫面對公眾的5G服務，Free表示，將在接下來的幾個星期推出相關產品。雖然無權叫停5G的鋪設，但法國多個地區政府對這一技術展現出極大的懷疑和抵觸，尤其是北部城市裡爾等，生態綠黨和左派已經表示，延遲執行，直到2021年春天法國國家健康安全局發布報告。